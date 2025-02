Teletrabajo y permisos retribuidos para los trabajadores afectados y paro para todos los autónomos «Quienes no estén en condiciones de trabajar no deben acudir a sus puestos de trabajo», señala Yolanda Díaz

Lucía Palacios Madrid Sábado, 2 de noviembre 2024, 12:31 | Actualizado 19:51h.

Medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias, como fue la pandemia de la covid en 2020 y, ahora, la DANA, una catástrofe natural «que no tiene precedentes en nuestro país», en palabras del ministro Óscar Puente. Por ello, el Gobierno ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad para todos los trabajadores afectados así como para los autónomos, que no tendrán que acudir a sus puestos si no pueden y recibirán ayudas públicas por ello.

Además de los ERTE por fuerza mayor que ya están operativos a raíz de la última reforma laboral, el Ejecutivo pondrá en marcha permisos retribuidos para los empleados de las empresas y hará posible que todos los autónomos perjudicados puedan acogerse al cese de actividad, sin restricción alguna, según anunciaron este sábado el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social. En total, son más de 400.000 los trabajadores afectados por la DANA: 355.000 asalariados y unos 51.000 autónomos que desempeñan su actividad en los 65 municipios afectados, según estimaciones de ATA. Es precisamente en estas zonas donde se concentra un tercio de todas las empresas de la comunidad valenciana, más concretamente 54.200, repartidas por 63 parques empresariales. Además, aquí se ubican 34.800 locales, establecimientos, naves y oficinas, según los datos aportados este sábado por ATA.

A esos más de 350.000 trabajadores el departamento liderado por Yolanda Díaz les quiso mandar un «mensaje claro»: «Quienes no estén en condiciones de trabajar no deben acudir a sus puestos de trabajo». De igual manera, habilita a todas las personas que tengan dificultades para ir a trabajar con seguridad para hacer uso del teletrabajo, tan extendido en la pandemia. Sin ningún tipo de represalias por parte de las empresas y, además, sin ningún recorte, puesto que podrán acogerse a un nuevo permiso retribuido.

Desde el Ministerio de Trabajo advirtieron de que todas las personas que tengan dificultades para ir a trabajar con seguridad, podrán hacer uso del teletrabajo. Pero dio un paso más. «Quienes no estén en condiciones de trabajar no deben acudir a sus puestos de trabajo», explicó la líder de Sumar. Y, su departamento, explicitó todas las situaciones en las que las personas afectadas están eximidas de acudir a trabajar, un total de tres:

-Cuando el desplazamiento pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de las personas trabajadoras o interfiera en las labores de rescate y recuperación de las zonas afectadas por la DANA.

-Cuando las personas trabajadoras necesiten atender a las tareas de búsqueda de sus familiares desaparecidos o hacerse cargo del fallecimiento de los mismos.

-Cuando, como consecuencia de la pérdida de sus viviendas o enseres, no estén en disposición de acudir al trabajo.

Asimismo, el Gobierno precisa que «el teletrabajo no se contemplará para aquellas personas que no puedan hacerlo por falta de dispositivos o cobertura para ello».

En todos estos supuestos, todas las personas trabajadoras podrán ausentarse y acogerse a permisos retribuidos.

«El Ministerio de Trabajo se encargará de que ninguna persona trabajadora sufra represalias o se vea perjudicada», prometió.

Ayudas para los autónomos

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social avanzó este sábado que los trabajadores autónomos podrán solicitar la prestación por cese de actividad ante su mutua sin periodo de carencia, es decir, aunque no se tenga el periodo mínimo exigido para tener derecho a ello, que normalmente es de doce meses.

Ligado a esto, los días de prestación consumidos no se computan de cara a situaciones futuras y, además, este periodo se les computa como cotizado, mientras que la cuantía de la prestación es del 70% de la base reguladora.

Según han informado desde el ministerio, las mutuas también reforzarán la difusión de los pasos para solicitar el cese de actividad, con el objetivo de hacer llegar esta información a los autónomos afectados de la zona.

