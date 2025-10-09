El sorteo de La Primitiva deja un nuevo millonario este jueves

R. H. Jueves, 9 de octubre 2025, 22:50 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 9 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 9, 11, 16, 27, 29 y 45. El número complementario es el 38, el reintegro el 1 y el Joker, 5 105 229.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.768.065 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 15.200.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 1.192.103,46 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 30 de Murcia, situada en Pina, 2.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, premiados con 48.328,52 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Betanzos (A Coruña); en la nº 3 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra); en el Despacho Receptor nº 55.100 de Ourense; y en el nº 70.575 de Segovia.

