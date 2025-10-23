HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 23 de octubre, en Extremadura?
El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Extremadura

El segundo premio, dotado con 6.000 euros al décimo, ha recaído en el número 88944

R. H.

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:50

El sorteo de Lotería Nacional celebrado este jueves, 23 de octubre de 025, ha dejado parte de su segundo premio en Badajoz.

El primer premio, dotado con 30.000 euros al décimo, ha recaído en el 83552 y el segundo, dotado con 6.000 euros al décimo, en el 88944. Los reintegros han sido los números 2, 3 y 9.

El despacho receptor número 8.780, ubicado en el número 10 de la avenida José María Alcaraz y Alenda, ha sellado el boleto ganador en la capital pacense. Además, el premio se ha repartido en las provincias de Cádiz, Granada, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Palencia, Sevilla, Tarragona y Valencia.

Por su parte, los boletos agraciados con el primer premio se han validado en administraciones y despachos de las provincias de Almería, Cádiz, Cantabria, Córdoba, La Coruña, Girona, Las Palmas, Madrid, Murcia, Valencia y Zamora.

