El sorteo de Euromillones deja un premio de más de 29 millones de euros este viernes

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 3 de octubre está compuesto por los números 06, 12, 18, 25 y 41. Las estrellas son los números 2 y 6.

La recaudación del sorteo ascendió a 51.688.148,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en Reino Unido y que se lleva 29.922.038 euros.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 4.320 de Alicante, situado en Tridente, 41-L-4 (ACC. Historiador Vicente Ramos).

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 72.200 de Mairena del Aljarafe (Sevilla), situado en Avenida de los Descubrimientos, 19 B, y el código ganador es el TLX84674.