El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes

Viernes, 17 de octubre 2025

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 17 de octubre está compuesto por los números 13, 35, 39, 44 y 47. Las estrellas son los números 3 y 5.

La recaudación del sorteo ascendió a 49.594.919 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con bote generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 39.000.000 de euros.

Como todos los viernes hay un nuevo millonario gracias al boleto acertante de El Millón, que ha sido validado en Burjassot (Valencia), y el código ganador es el TRW17326.