HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 17 de octubre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 49.594.919 euros

R. H.

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:20

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 17 de octubre está compuesto por los números 13, 35, 39, 44 y 47. Las estrellas son los números 3 y 5.

La recaudación del sorteo ascendió a 49.594.919 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con bote generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 39.000.000 de euros.

Como todos los viernes hay un nuevo millonario gracias al boleto acertante de El Millón, que ha sido validado en Burjassot (Valencia), y el código ganador es el TRW17326.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  2. 2

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  3. 3 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  7. 7

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  8. 8 Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Extremadura registra un nuevo temblor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes