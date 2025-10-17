El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes

Loterías y apuestasEl sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes
Viernes, 17 de octubre 2025, 22:20
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 17 de octubre está compuesto por los números 13, 35, 39, 44 y 47. Las estrellas son los números 3 y 5.
La recaudación del sorteo ascendió a 49.594.919 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con bote generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 39.000.000 de euros.
Como todos los viernes hay un nuevo millonario gracias al boleto acertante de El Millón, que ha sido validado en Burjassot (Valencia), y el código ganador es el TRW17326.