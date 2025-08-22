El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado viernes, 22 de agosto, ha estado formada por los números 6, 9, 12, 30 y 39. Las estrellas son 4 y 10.

La recaudación ha ascendido a 50.697.510,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de primera categoría (5 + 2).

En España existe un boleto acertante de segunda categoría (5 + 1), que ha sido validado en el despacho número 3.340 de Jávea (Alicante), situado en la calle Santísimo Cristo del Mar, 16. El afortunado ha ganado un premio de 330.801,26 euros.

En España también existe dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0), que han sido validados en la avenida Virgen de MOntserrat número 133, en El Prat de Llobregat; y en el centro comercial Hipercor-RAmón Areces 2, en Gijón (Asturias). Estos boletos están premiados con 14.057,04 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la administración de Loterías número 11 de Murcia, situada en la calle Trapería, 13.

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de euromillones un único acertante de primera Ccategoría (5 + 2) podría ganar 26 Millones de euros.