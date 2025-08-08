HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes 8 de agosto en Extremadura?

Loterías y apuestas

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 84.221.110,60 euros

R. H.

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:47

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 8 de agosto está compuesto por los números 2, 12, 19, 34 y 44. Las estrellas son los números 6 y 10.

La recaudación del sorteo ascendió a 84.221.110,60 euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En España existen cuatro boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0). Los boletos han sido sellados en Oviedo (Asturias), Madrid, Las Rozas (Madrid) y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). Los afortunados han ganado un premio de 12.232,11 euros.

Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros.

El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de Ibiza (Illes Balears), situada en avenida de España, 16.

