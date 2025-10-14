El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 13 de octubre de 2025, está compuesta por los números está compuesto por los números 5, 8, 14, 16 y 18. Las estrellas son los números 3 y 10. El Millón ha correspondido al código TSH96258.

La recaudación del sorteo ascendió a 35.880.765,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 28 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de ROTA (Cádiz), situada en San Fernando, 85.