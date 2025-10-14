El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes

Loterías y apuestasEl sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes
La recaudación del sorteo ascendió a 35.880.765,80 euros
R. H.
Martes, 14 de octubre 2025, 22:38
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 13 de octubre de 2025, está compuesta por los números está compuesto por los números 5, 8, 14, 16 y 18. Las estrellas son los números 3 y 10. El Millón ha correspondido al código TSH96258.
En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 28 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de ROTA (Cádiz), situada en San Fernando, 85.