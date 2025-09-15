Siete acertantes del sorteo de La Primitiva se llevan 13.235,90 euros cada uno
La recaudación del sorteo ascendió a 5.724.631 euros
R. H.
Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:50
La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este lunes, 15 de septiembre, de 2025 es la siguiente: 1, 5, 8, 10, 16 y 28. En cuanto al complementario, el número 4 ha sido el ganador. Y el reintegro es para el número 9. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 5002322.
La recaudación del sorteo ascendió a 5.724.631 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 4.500.000 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen siete boletos acertantes, premiados con 13.235,90 euros cada uno.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.