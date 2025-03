El semáforo de Chiquito de la Calzada en Málaga, una gran idea mal resuelta El dispositivo se ha instalado en una acera de Tomás Echeverría, donde no regula el paso por la negativa del Área de Movilidad

Gregorio Sánchez, mejor conocido como Chiquito de la Calzada, podría haber logrado, otra vez, cosas que parecían impensables. Por ejemplo, que llegar a un semáforo en rojo sea un motivo de alegría. Da fe de ello el dispositivo que han creado en Málaga en su honor los alumnos de las Escuelas del AVE María. Con apoyo de la EMT y Monolec, empresa malagueña que ofrece servicios de electricidad, han desarrollado un dispositivo que acompaña la señal visual del rojo y del verde con algunas de las frases más míticas de Chiquito. «Quietorrr, te voy a meter una multa que no te la quita ni Perry Manso», como aviso para detener la marcha. «¡Ahora! Ese caballo que viene de bonanza», cuando el semáforo inicia otra vez la fase de verde. Podría haber sido así, pero la realidad es que, al final, el semáforo de Chiquito no regula nada.

Quedó claro este jueves, una vez conocida la ubicación exacta del dispositivo, que se levanta en el bulevar de la calle Tomás Echeverría, en mitad de una acera, por donde no cruzan peatones ni tampoco hay tráfico rodado. En la escenificación de la puesta en marcha del semáforo, que contó con representantes de toda la corporación municipal, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insistió varias veces en el carácter «ornamental» del semáforo. El resultado final es el de una gran idea que se queda a medias por una ejecución mal resuelta.

Para entender el contexto hay que remontarse al pasado mes de mayo de 2021, cuando el pleno municipal acordó materializar una iniciativa propuesta por el grupo de Unidas Podemos en la que se establecía la creación de una ruta por Málaga en homenaje al humorista y que los semáforos que estuvieran en el itinerario de esta ruta imitaran la silueta y los sonidos de Chiquito. Esta idea desembocó luego en un plan para instalar el dispositivo en uno de los cruces de la calle Tomás Echeverría. El lugar está cargado de fundamento. Aquí se encuentra la casa donde Chiquito residía con su mujer 'Pepita'. La instalación del semáforo fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal y todo parecía bien encaminado.

Pero el plan original se topó contra el Área de Movilidad. En un informe encargado por el propio área se apunta a que el dispositivo no puede servir para regular el tráfico y que el coste de producir los discos con la silueta de Chiquito se irían hacia los 100.000 euros. Otra de las conclusiones a las que llega el Área de Movilidad en el mismo informe es que, utilizado como elemento de regulación, el semáforo «generaría confusión a las personas con discapacidad visual al emitir ruidos diferentes a los tonos que habitualmente utilizan los semáforos adaptados».

En la telaraña burocrática aún hay más. En base a este informe, el departamento municipal considera que el semáforo «no se considera un elemento de regulación del tráfico desde el punto de vista técnico sino de un artículo de carácter ornamental».

Estos argumentos chocan, sin embargo, con la puesta en marcha de un semáforo similar en otra capital española. Desde este miércoles, León cuenta con un semáforo que tiene en sus discos el escudo de la ciudad. Justo lo que preveía el plan inicial en Málaga, usando la silueta de Chiquito de la Calzada. Rocío Luque, una vecina «de toda la vida» de Huelin, no dudó en expresar cierta desilusión. «El homenaje es merecido, sin duda, pero no entiendo muy bien porque lo han puesto en un sitio donde no cruza nadie», dijo al salir de comprar el pan.

Irrepetible

El acto oficial para presentar la ubicación de este semáforo congregó a concejales de todos los partidos en el Ayuntamiento de Málaga y suscitó el interés y la curiosidad de algunos vecinos que paseaban por el entorno.

De la Torre, en un pequeño discurso, calificó a Chiquito como «irrepetible» y aseguró que había una «responsabilidad moral por colocar el semáforo en el barrio en el que él vivía». ¿Habrá más dispositivos en un futuro? Por ahora, es algo que no entra en los planes del Ayuntamiento, según dejó claro el alcalde.

Uno de los profesores del Ave María que ha contribuido en la realización de este semáforo, Francisco Pareja, quiso destacar el valor didáctico que tienen iniciativas de este tipo para los jóvenes: «Van a poder pasar por aquí y ver que algo que han fabricado ellos». Juan Tomás Sancho, sobrino de Chiquito, recordó a su tío como una persona que hizo del «humor un valor universal». «Él ha conseguido unir a todo tipo de personas, de toda clase e ideología», añadió.