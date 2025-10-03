Sanidad «entiende» el malestar de los médicos «tras años de sobrecarga» pero mantendrá el nuevo Estatuto Marco

Mientras miles de médicos han salido este viernes a las calles de toda España para manifestarse en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad ... para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, el departamento de Mónica García sostiene que mantendrá el borrador y lo negociará con las Comunidades Autónomas para que la norma salga «con el máximo consenso posible». Con todo, Sanidad afirma que respeta el derecho a las protestas en esta segunda jornada de huelga de médicos (hubo otra en junio pasado ) y reconoce el «malestar» acumulado en el sector, tras años de «sobrecarga y precariedad».

El paro nacional ha sido convocado por organizaciones sindicales de la profesión médica y facultativa en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), apoyado también por la Organización Médica Colegial (OMC), que ha animado a secundar el paro para unir a la profesión «en una sola voz» y para defender la «dignidad» de los médicos. La jornada responde al desacuerdo del colectivo con el texto del nuevo Estatuto Marco. El documento busca regular las condiciones laborales del personal estatutario y entre otras medidas, reduce las guardias aunque las mantiene en 17 horas y obliga a la exclusividad a jefes y directivos, que ya no podrán compaginar su labor en la sanidad pública con la privada. Con todo, los sindicatos señalan que el documento propuesto por el Ministerio no ofrece soluciones efectivas «a problemas crónicos del sistema como la sobrecarga asistencial y la gestión de las guardias».

Desde el departamento que dirige Mónica García, recuerdan que han desbloqueado una reforma que llevaba 22 años «atascada», consiguiendo un nuevo Estatuto Marco que «mejora los derechos de todo el personal sanitario, reduce la precariedad y pone fin a las guardias de 24 horas».

A su juicio, la reforma permitirá una sanidad pública «más moderna, más equitativa y más segura», y los profesionales tendrán «mejores condiciones para cuidar de los pacientes». E insisten en que el documento es fruto de «meses de diálogo entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos» y busca «acabar con la precariedad y mejorar la calidad asistencial».

Estatuto Marco «desactualizado»

Sanidad cree que la «sobrecarga y precariedad» del personal sanitario se ha visto favorecida «por un Estatuto Marco desactualizado y por la falta de compromiso de muchas Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha, que han mantenido la temporalidad, los contratos precarios y el deterioro de la sanidad pública», como recoge un comunicado del Ministerio.

En este sentido, el departamento de García «abre la negociación» del borrador a las Comunidades Autónomas, «que tienen la mayor parte de las competencias en personal, plantillas y retribuciones». «El objetivo es que la norma nazca con el máximo consenso posible y con garantías de aplicación en todo el país».

Sanidad rechaza un Estatuto Marco solo para médicos porque «rompería la cohesión y generaría desigualdades» y recuerdan que en el sector público «no existen estatutos por categoría (jueces, docentes, fuerzas de seguridad), sino normas generales »con secciones específicas« para cada profesión. »La vía más justa y eficaz es un Estatuto común, con derechos diferenciados donde es necesario, evitando corporativismos que debiliten la sanidad pública«, concluye.

Propuestas del Ministerio

Estas son las principales propuestas del Ministerio de Sanidad recogidas en el borrador del Estatuto Marco.

- Fin de las guardias de 24 horas, con un límite general de 17 horas sin deuda de jornadas de descanso. Flexibilidad para trabajar en jornada de turnos o jornada ordinaria y guardias. Ampliación de los límites de las jornadas con consentimiento del profesional y evaluación de riesgos.

- Descansos reales de 12 horas entre jornadas y 36 horas consecutivas semanales; los descansos previo y posterior a la guardia de 17 horas se descuentan de la jornada ordinaria.

- La jornada máxima semanal de 48 horas que marca la directiva europea se reduce a 45 horas.

- Estabilidad laboral: Oferta Pública de Empleo (OPE) obligatorias cada 2 años, fin de los contratos encadenados y de las interinidades de 10-15 años.

- Reconocimiento profesional: nueva clasificación vinculada al MECU (Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente), un reconocimiento de especialidades y personal sanitario como autoridad pública ante agresiones.

- Conciliación y salud laboral: desconexión digital, exención de turnos nocturnos para mayores de 55 años, vigilancia de riesgos laborales y voluntariedad en ampliación de horarios.

- Concursos de movilidad abiertos y permanentes en todo el Sistema Nacional de Salud.

- Carrera investigadora: figura de personal investigador estatutario y cómputo como tiempo de trabajo de formación, docencia, investigación y gestión.

.- Exclusividad a jefaturas y directivos: no se aplica a médicos en los primeros 5 años tras la residencia.

- La organización de centros y servicios seguirá dependiendo de cada comunidad autónoma.

- Se habilita el cauce para la jubilación anticipada de quienes cumplan los requisitos de la Seguridad Social.

- Se garantiza el 100% de las retribuciones en bajas médicas, maternidad y otros permisos.