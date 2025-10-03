HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de los médicos este viernes en Madrid. EFE

Sanidad «entiende» el malestar de los médicos «tras años de sobrecarga» pero mantendrá el nuevo Estatuto Marco

El departamento de Mónica García dice que negociará con las Comunidades Autónomas para que la norma salga «con el máximo consenso posible»

J. A. G.

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:27

Comenta

Mientras miles de médicos han salido este viernes a las calles de toda España para manifestarse en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad ... para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, el departamento de Mónica García sostiene que mantendrá el borrador y lo negociará con las Comunidades Autónomas para que la norma salga «con el máximo consenso posible». Con todo, Sanidad afirma que respeta el derecho a las protestas en esta segunda jornada de huelga de médicos (hubo otra en junio pasado ) y reconoce el «malestar» acumulado en el sector, tras años de «sobrecarga y precariedad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  4. 4 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  5. 5

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  8. 8 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  9. 9 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  10. 10 «Papá, se me ha mojado el teléfono, agrega mi nuevo número»: la peligrosa estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sanidad «entiende» el malestar de los médicos «tras años de sobrecarga» pero mantendrá el nuevo Estatuto Marco

Sanidad «entiende» el malestar de los médicos «tras años de sobrecarga» pero mantendrá el nuevo Estatuto Marco