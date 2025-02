Sanidad descarta «por ahora» evacuar a la población ante el riesgo para la salud

M. J. Carchano Viernes, 8 de noviembre 2024, 00:06 | Actualizado 09:00h. Comenta Compartir

Evacuación. Desde que el martes pasado, hace ahora once días, la DANA arrasara parte de la provincia de Valencia, todavía no se había puesto sobre la mesa esta cuestión, la de evacuar a la población de los municipios más afectados. Al menos no lo habían hecho de forma oficial, porque en los corrillos extraoficiales, conforme iban pasando las horas, la idea ha ido tomando fuerza. Primero, al ver cómo la mayoría de vecinos, pero también cuerpos y fuerzas de seguridad, vertían a las alcantarillas el lodo que limpiaban. Los expertos alertaron sobre esta práctica, que se repetía en cada casa, en cada calle, e incluso los ayuntamientos intentaron a través de bandos evitar una práctica que podía ser perjudicial para la canalización de aguas residuales.

Fuentes de Egevasa, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia que está centralizando los problemas de abastecimiento hídrico y tratamiento de aguas residuales en algunas de las poblaciones afectadas, confirmaba que la solidificación del lodo había reducido de forma significativa la capacidad de drenaje. Pero el fango siguió vertiéndose hasta generar un engrudo gigantesco que ha provocado que Paiporta se haya convertido en una gran ciénaga, con los problemas de salubridad que conlleva para la población.

Ayer a primera hora la ministra de Sanidad, Mónica García, hablaba de que, «por ahora», en ningún momento se habían planteado la posibilidad de evacuar a la población ante el riesgo para la salud. «Esperamos que la situación vaya mejorando» conforme se van recogiendo los residuos, aseguraba en una entrevista en RNE. García quiso dejar claro que desde el Ministerio estaban en contacto con las empresas del agua y con el Ministerio de Transición Ecológica para ver cuándo y cómo se van resolviendo los problemas de depuradoras y de retirada de residuos. Desde la Conselleria de Sanidad llegaba un mensaje similar 24 horas antes. «A día de hoy no», acertaban a decir, en referencia a que no había estado sobre la mesa la posibilidad de evacuar a la población. Estas coletillas –por ahora, a día de hoy– hablan en presente, y no quieren adelantarse a lo que pueda pasar en los próximos días.

El embozo que sufre el sistema de alcantarillado de Paiporta ha obligado a lanzar una alerta para pedir a todos los camiones cuba disponibles que se desplacen a Valencia para eliminar ese tapón residual que ya afecta a algunos bajos de Paiporta, donde el lodo, mezclado con aguas residuales, rebosa por los inodoros.

Los expertos lo iban advirtiendo. José María Martín es doctor en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de Harvard y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, alertaba de que, tras nueve días de la inundación, los riesgos de brotes son «reales y pueden agravarse». Por ello, recalca, la vigilancia epidemiológica, el acceso a servicios básicos y la educación en salud son «esenciales» para «proteger a la población y prevenir una crisis sanitaria de mayores dimensiones».