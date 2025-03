Vuelven las cuarentenas: 21 días de aislamiento para contactos estrechos de viruela del mono en Singapur

Parecía que la cuarentena de quienes han estado en estrecho contacto con personas contagiadas por un virus había quedado ya como una pesadilla del pasado. ... Pero Singapur ha recuperado esta medida para evitar que la viruela del mono, considerada una emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud, se extienda por el territorio de esta ciudad-estado del sudeste asiático.

«El Ministerio de Sanidad ha notificado a todos los centros sanitarios y a sus profesionales para que se mantengan en alerta ante posibles casos de mpox y los notifiquen inmediatamente. Sobre todo aquellos sospechosos de haberse contagiado del clado I. Cuando se confirme un caso, el Ministerio iniciará inmediatamente el trazado de contactos. Los estrechos serán aislados en instalaciones específicas durante 21 días, el período de incubación observado en África», ha informado el Gobierno en un comunicado.

«Estamos monitorizando la situación con nuestros socios internacionales y listos para responder decisivamente en caso de que la situación empeore», ha señalado la institución. El ministro del ramo, Ong Ye Kung, ha tratado de evitar que cunda el pánico, porque el fantasma del covid aún está muy presente, pero ha sido contundente: «Creo que hay razones para estar preocupado por el clado I del mpox. Pero también creo que es un virus que podemos gestionar y que no provocará la disrupción que causó el covid-19».

Aún no hay cura para esta enfermedad que se extiende por África. EFE

El clado I del virus preocupa más que el II, del que Singapur ha confirmado ya 14 casos en su territorio, por la mayor severidad de los síntomas. En el caso del clado II, causante de los brotes de 2022, el 99,9% de los infectados sobrevive. No obstante, hasta el 10% de quienes contraen el clado I, endémico en África Central, muere por culpa de la viruela del mono. Algunos estudios apuntan a que la variante Ib, principal causante de cientos de muertos en África, también puede tener mayor transmisibilidad. En cualquier caso, ya no es un patógeno que se contagia exclusivamente a través de relaciones sexuales, sino también por contacto piel con piel y con objetos contaminados, como las sábanas.

El Ministerio de Sanidad de Singapur subraya que no hay tratamiento para la enfermedad, «solo medicamentos para paliar los síntomas», ni tests rápidos como los que se desarrollaron para el covid, pero tranquiliza indicando que el antiviral Tecovirimat se administrará en los casos más graves y que se distribuirán las vacunas de mpox a los colectivos más expuestos, entre ellos los sanitarios.

De momento, sin mascarillas

De momento, Singapur no contempla la aprobación de medidas más draconianas, pero su mera mención ya preocupa al público. «De momento, la evidencia apunta al contagio solo por contacto estrecho, como el que se puede dar en el hogar, por lo que no recomendamos llevar mascarilla. No obstante, si recibimos alguna evidencia de que hay transmisión por vía respiratoria, por ejemplo en zonas públicas, el Ministerio considerará aprobar su uso obligatorio en el transporte público y en zonas concurridas», informa el comunicado.

Los adultos sospechosos de haber sido infectados por el mpox serán aislados en el Centro Nacional para Enfermedades Infecciosas de la isla, mientras que los niños serán internados en el Hospital Pediátrico KK. Todos sus familiares serán puestos en cuarentena en el Hospital de la Universidad Nacional.