Reino Unido recupera el teletrabajo y las mascarillas ante Ómicron

El Gobierno británico ha recomendado a la población que puede trabajar desde sus casas que reanude el teletrabajo a partir del lunes y ha adelantado la obligación legal de llevar mascarillas en espacios cerrados, como cines y teatros, desde mañana, y de presentar un certificado de vacunación o un test negativo para acceder desde la próxima semana a locales cerrados donde se congregan más de 500 personas, a lugares al aire libre con mayor presencia que 4.000 y a todos aquellos en los que se agrupen por encima de las 10.000.

Estas medidas son la respuesta a la rápida expansión de la variante ómicron, de la que se han registrado oficialmente 568 casos. Según los datos disponibles, las autoridades sanitarias estiman que el número de casos se duplica cada dos o tres días. El ministro de Sanidad, Sajid Javid, afirmó en el Parlamento que la cifra real de contagios es mucho mayor que la registrada y que a final de mes podría llegar a un millón.

Las medidas del Gobierno de Boris Johnson, aprobadas por el Gabinete antes de su anuncio, son más leves que las que están tomando otros países europeos, pero el primer ministro señaló que es necesaria «una conversación nacional» sobre la posible exigencia de vacunación a todos los ciudadanos. Las anunciadas ayer serán sometidas al voto del Parlamento la próxima semana.

Mientras el primer ministro y sus asesores científicos presentaban las decisiones y los datos que las justifican, diputados conservadores se rebelaban contra la presentación del plan B por el ministro Javid, que oyó demandas de dimisión desde sus propios escaños y alegatos sobre la discriminación de los certificados de vacunación y contra las nuevas restricciones.

El Gobierno reconoce que no tiene los suficientes datos para evaluar el peligro que representa la nueva variante. La rápida transmisión no se refleja aún en los gráficos de hospitalizaciones y fallecimientos, en los que ha habido estabilidad o un ligero descenso en los últimos días, pero no hay información sólida sobre la letalidad del virus o sobre la eficacia de las vacunas.

Tercera dosis

El médico jefe del Ejecutivo, Chris Whitty, puntualizó que las hospitalizaciones pueden aumentar en las próximas semanas, como ha ocurrido en Sudáfrica, donde se identificó la nueva variante, y subrayó la importancia de la tercera vacuna como la mejor defensa. El servicio público de salud estima que la mitad de los casos detectados serán de ómicron en este mes.

El programa de vacunación con la tercera dosis ha inoculado ya a más de veinte millones de británicos mayores de 40 años y al 84% de los mayores de 80. Johnson animó a la población a inyectarse la tercera dosis y adelantó que su plan B contempla el uso de test para evitar los aislamientos forzosos.