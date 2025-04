Sarah, la nueva asistente virtual basada en la IA para cuestiones de salud

Andrea Gantes Madrid Jueves, 4 de abril 2024, 12:37 Comenta Compartir

La Organización Mundial de la Salud ha presentado una asistente virtual basada en la inteligencia artificial (IA) para resolver cuestiones de salud. Bautizada como Sarah, acrónimo de 'Smart AI Resource Assistant for Health', ha sido diseñada con el objetivo de ofrecer consejos de vida saludable, así como recomendaciones de prevención de enfermedades y aminorar la desinformación sobre la covid-19.

Sarah debe ser utilizada bajo las advertencias de la misma OMS. Al igual que cualquier otro tipo de asistente basado en la IA, advierte que «no se debe confiar en las respuestas generadas como única fuente de verdad o de información objetiva, y que este servicio no sustituye el asesoramiento profesional.» De esta manera no se debe esperar el mismo diagnóstico que ofrece un profesional, si no, responder a cuestiones básicas como pueden ser consejos para reducir el estrés, comer bien, abandonar el tabaco y mejorar la seguridad en las carreteras, así como informar sobre varias otras áreas de la salud.

El proyecto S.A.R.A.H. no es el primer chatbot ofrecido por la OMS, durante las fases más duras de la pandemia de covid-19 ya se puso a en funcionamiento a Florence, cuyo único propósito era resolver las dudas de los usuarios acerca del coronavirus. Sarah va mucho más allá, ha sido desarrollada por Soul Machines Limited, una empresa dedicada a la creación de personas digitales, y al funcionar mediante inteligencia artificial generativa es capaz de dar información más precisa e inmediata, mantener conversaciones interactivas y personalizadas que se asemejan más al diálogo entre humanos, y ofrecer respuestas más empáticas.

Salud digital

Tal y como ha declarado el actual director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, «el futuro de la salud es digital y tenemos que aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnologías». Sin embargo, el uso de la IA en un tema tan delicado como la salud ha planteado varias controversias. Una de las más importantes ha sido la confidencialidad y la protección de los datos ya que, con motivo de «mejorar la experiencia conversacional», Sarah exige acceso al micrófono y la cámara del dispositivo que se esté utilizando, algo que ha sido cuestionado por los usuarios. Por otro lado, la OMS especifica que no se hace responsable de ningún contenido de conversaciones creado por IA generativa, refugiándose en que esta no representa ni comprende las opiniones o creencias de la misma organización.

El lanzamiento de Sarah se ha producido en vísperas del Día Mundial de la Salud, que tendrá lugar el próximo 7 de abril bajo el lema «Mi salud, mi derecho». Sarah ya está disponible las 24 horas del día y en ocho idiomas diferentes a través de la web de la OMS.