Sanidad advierte: estos lotes de azúcar de coco están bajo alerta sanitaria
Varios lotes de distintas marcas de azúcar de coco han sido retirados por la presencia de sulfitos no declarados
Judith Rueda
Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:21
En los últimos días, Sanidad ha puesto el foco en uno de los endulzantes naturales más populares: el azúcar de coco. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta sanitaria tras detectarse sulfitos no declarados en varios lotes distribuidos por toda España, un detalle especialmente relevante para personas intolerantes o sensibles a estos compuestos.
Aunque el producto no supone un riesgo para la población general, Sanidad ha publicado la lista completa de lotes afectados para facilitar su identificación y su retirada del mercado, evitando así posibles reacciones en personas intolerantes. Si consumes azúcar de coco, es recomendable comprobar si tu envase pertenece a alguno de los lotes incluidos en esta alerta.
Datos de los productos afectados:
Producto 1:
Nombre: Flor de Coco, endulzante de origen natural
Marca: Azucarera
Aspecto del producto: Bolsa de plástico
Números de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553 sin fecha de caducidad.
Peso de unidad: 300 g
Temperatura: Ambiente
Producto 2:
Nombre: Azúcar de coco Bio 400 g
Marca: Dreamfoods
Número de lotes:
130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026.
2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027.
52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.
Peso de unidad: 400 g
Temperatura: Ambiente
Producto 3:
Nombre: Azúcar de coco
Marca: Dreamfoods
Aspecto del producto: Envasado
Número de lotes:
130152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/2026
2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027
52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026
Peso de unidad: 1 Kg y 400 g
Temperatura: Ambiente
Producto 4:
Nombre: Azúcar de coco
Marca: Planeta huerto
Número de lotes:
130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente 30/07/2026;
2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/2027
52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026
Peso de unidad: 1 Kg y 500 g
Temperatura: Ambiente
Producto 5:
Nombre: Azúcar de coco 1 Kg
Marca: Bizilur
Número de lotes: 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026
Peso de unidad: 1 Kg
Temperatura: Ambiente
Producto 6:
Nombre: Azúcar de coco Bio
Marca: Eco Wassi
Número de lotes: L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253, L250289 y L250290
Peso de unidad: 300 g, 600 g y 950 g
Temperatura: Ambiente
Producto 7:
Nombre: Azúcar de coco Bio
Marca: Gumendi
Número de lotes: L250027, L250176, y L240176.
Peso de unidad: 300 g
Temperatura: Ambiente
Producto 8:
Nombre: Ecologico, Azúcar de coco en bolsa de 1 kg
Marca: La Salmantia
Número de lote: H495
Fecha de consumo preferente: 31/04/2027
Peso de unidad: 1 kg
Temperatura: Ambiente
El Sistema Coordinado de Interacambio Rápido de Información (SCIRI) ha trasladado la información relevante a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma, con el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Según ha sido indicado por la AESAN, la distribución de estos productos se ha llevado a cabo en todas las comunidades autónomas, aunque también menciona que este no presenta ningún riesgo para la población no intolerante a los sulfitos.