Sanidad advierte: estos lotes de azúcar de coco están bajo alerta sanitaria

En los últimos días, Sanidad ha puesto el foco en uno de los endulzantes naturales más populares: el azúcar de coco. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta sanitaria tras detectarse sulfitos no declarados en varios lotes distribuidos por toda España, un detalle especialmente relevante para personas intolerantes o sensibles a estos compuestos.

Aunque el producto no supone un riesgo para la población general, Sanidad ha publicado la lista completa de lotes afectados para facilitar su identificación y su retirada del mercado, evitando así posibles reacciones en personas intolerantes. Si consumes azúcar de coco, es recomendable comprobar si tu envase pertenece a alguno de los lotes incluidos en esta alerta.

Datos de los productos afectados:

Producto 1:

Nombre: Flor de Coco, endulzante de origen natural

Marca: Azucarera

Aspecto del producto: Bolsa de plástico

Números de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553 sin fecha de caducidad.

Peso de unidad: 300 g

Temperatura: Ambiente

Producto 2:

Nombre: Azúcar de coco Bio 400 g

Marca: Dreamfoods

Número de lotes:

130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026.

2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027.

52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.

Peso de unidad: 400 g

Temperatura: Ambiente

Producto 3:

Nombre: Azúcar de coco

Marca: Dreamfoods

Aspecto del producto: Envasado

Número de lotes:

130152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/2026

2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027

52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026

Peso de unidad: 1 Kg y 400 g

Temperatura: Ambiente

Producto 4:

Nombre: Azúcar de coco

Marca: Planeta huerto

Número de lotes:

130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente 30/07/2026;

2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/2027

52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026

Peso de unidad: 1 Kg y 500 g

Temperatura: Ambiente

Producto 5:

Nombre: Azúcar de coco 1 Kg

Marca: Bizilur

Número de lotes: 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026

Peso de unidad: 1 Kg

Temperatura: Ambiente

Producto 6:

Nombre: Azúcar de coco Bio

Marca: Eco Wassi

Número de lotes: L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253, L250289 y L250290

Peso de unidad: 300 g, 600 g y 950 g

Temperatura: Ambiente

Producto 7:

Nombre: Azúcar de coco Bio

Marca: Gumendi

Número de lotes: L250027, L250176, y L240176.

Peso de unidad: 300 g

Temperatura: Ambiente

Producto 8:

Nombre: Ecologico, Azúcar de coco en bolsa de 1 kg

Marca: La Salmantia

Número de lote: H495

Fecha de consumo preferente: 31/04/2027

Peso de unidad: 1 kg

Temperatura: Ambiente

El Sistema Coordinado de Interacambio Rápido de Información (SCIRI) ha trasladado la información relevante a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma, con el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Según ha sido indicado por la AESAN, la distribución de estos productos se ha llevado a cabo en todas las comunidades autónomas, aunque también menciona que este no presenta ningún riesgo para la población no intolerante a los sulfitos.

