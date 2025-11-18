Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
Tras la retirada del choped de DIA, la Aesan alerta de la contaminación de hasta seis productos cárnicos más
Martes, 18 de noviembre 2025, 10:22
Sanidad ha emitido una nueva alerta alimentaria tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en varios productos cárnicos listos para consumir. Se trata de envasados de mortadela, jamón york y choped de varias marcas que se han vendido en varias comunidades autónomas, incluida Extremadura.
Aunque los productos afectados ya han sido retirados del mercado, se recomienda a todos los que puedan tener alguno de estos en casa, que se abstengan de consumirlos.
Estos son los productos retirados
Producto 1
Nombre del producto: Chopped lata finas lonchas
Nombre de marca: Nuestra Alacena (DIA)
Aspecto del producto: Envasado loncheado 150 g
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 150 g
Temperatura: refrigerado
Producto 2
Nombre del producto: Pavo trufado con pistachos
Nombre de marca: Serrano
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 150 g
Temperatura: refrigerado
Producto 3
Nombre del producto: Mortadela de pavo con aceitunas
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 200 g
Temperatura: refrigerado
Producto 4
Nombre del producto: Mortadela de pavo
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 200 g
Temperatura: refrigerado
Producto 5
Nombre del producto: Chopped de pavo
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 200 g
Temperatura: refrigerado
Producto 6
Nombre del producto: Maxi pavo
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.
Peso de unidad: 325 g
Temperatura: refrigerado
Producto 7
Nombre del producto: Maxi york
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.
Peso de unidad: 450 g
Temperatura: refrigerado
Se adjuntan imágenes disponibles.
Producto alertado
Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Qué hacer si tienes o has consumido alguno de estos productos
Desde la Aesan recomiendan a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos.
En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.