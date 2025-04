Retirados dos intensificadores del bronceado por «riesgo grave para la salud»

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 9 de octubre 2024, 20:02 Comenta Compartir

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado el cese de comercialización, la retirada del mercado de las unidades distribuidas y la recuperación de las unidades vendidas de todos los lotes de los cosméticos Arual Activador Solar y Kream Bloody Mary Intensificador del Bronceado. En un comunicado, la agencia afirma que ha tomado estas medidas porque «no es posible garantizar el uso seguro de ambos productos, ya que pueden presentar un riesgo grave para la salud».

En ambos casos, tanto con el Arual Activador Solar, comercializado por Productos de Cosmética Profesional S.L. como con el cosmético Kream Bloody Mary Intensificador del Bronceado, comercializado por Kream JJB, S.L., la Aemps asegura que estos productos no tienen ningún estudio de estabilidad que permita establecer una fecha de caducidad o periodo después de la apertura, ni garantizar las condiciones seguras de transporte, almacenaje y conservación.

Además, no especifican en la etiqueta la advertencia de que no tienen «ningún poder filtrante de radiaciones ultravioletas, por lo que debe ir siempre acompañado de un filtro solar» y en el mismo sentido, en la evaluación de seguridad del producto no se ha tenido en cuenta la utilización conjunta del producto junto con un protector solar.