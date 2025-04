El repunte de los virus respiratorios aumenta la presión sobre los hospitales

Álvaro Soto Madrid Viernes, 17 de enero 2025, 17:59 | Actualizado 18:10h. Comenta Compartir

El notable incremento de las infecciones respiratorias en la última semana está aumentando la presión en los hospitales de toda España. La incidencia conjunta de gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial (VRS) se situó en los 805 casos por cada 100.000 habitantes entre el 6 el 12 de enero (últimos datos disponibles) frente a los 641 de la semana previa, lo que supone un incremento del 25%, según el informe semanal del Instituto de Salud Carlos III. La tasa de virus respiratorios ya comienza a acercarse a los picos de 2024, cuando se alcanzaron los 951 casos, y de 2023, con 816, pero todavía queda muy lejos de los 2.749 de 2022, una cifra marcada por la anormal confluencia de la gripe y la covid en esa temporada.

La preocupación ahora se centra en la gripe, que sigue al alza de forma notable. Su tasa casi se ha duplicado en siete días y ha pasado de los 64 casos a los 118, cada vez más cerca de los 163 que se alcanzaron como pico el año pasado, aunque este invierno la enfermedad llega más retrasada. España está en situación de epidemia de gripe desde principios de enero, cuando se superaron los 36 casos que marca el umbral, y los expertos creen que los máximos se alcanzarán a finales de este mes o a principios de febrero, mientras que en 2024 se produjo en la primera semana del año.

La explosión de casos de gripe coincide, sin embargo, con las menores tasas de covid-19 desde el inicio de la pandemia, hace cinco años. La incidencia del SARS-CoV-2 se encuentra en los 6,4 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 44 en esta misma semana del año pasado y con los 52 de hace dos años. Mientras, el VRS, el virus que provoca la bronquiolitis y que afecta sobre todo a los niños menores de cinco años, ya está a la baja: tras haber alcanzado su pico en la antepenúltima semana de diciembre, con 543 casos, ahora se reduce a los 189, aunque en estos datos no se incluye a las personas mayores, que también son vulnerables al VRS.

La tasa de hospitalización por gripe también crece en los últimos días y pasa de los cinco casos por cada 100.000 habitantes a los 6,3. Aumentan, además, los pacientes con dificultades: el 25,8% de los ingresados sufre alguna neumonía, el 6,5% llega hasta la UCI y la letalidad escala hasta el 3,4%.

Además, en este invierno, otros dos virus están complicando la atención sanitaria: el rinovirus, que causa síntomas parecidos a los de un catarro, y el norovirus, una molestia gastrointestinal que provoca diarrea y vómitos. Aunque el Ministerio de Sanidad no los monitoriza y por tanto, no tiene datos precisos sobre su incidencia, los profesionales sanitarios atienden a un buen número de pacientes con estos cuadros.

En este contexto, los sindicatos denuncian una sanidad al borde del colapso, con falta de camas, camillas en los pasillos, turnos doblados y hasta tres semanas de espera para conseguir una cita en la Atención Primaria. CSIF destaca que las mayores dificultades se encuentran en La Paz de Madrid, el Hospital de Valdepeñas, el de La Coruña, el Universitario de la Palma, Clínico de Valencia, Vall d'Hebrón o el Miguel Servet de Zaragoza. Centros de toda España han aumentado el número de camas en previsión de más ingresos de pacientes en las próximas semanas.

El Ministerio de Sanidad se muestra «moderadamente optimista» ante la situación actual. «Estamos en un momento en el que tenemos una menor intensidad de la incidencia que los pasados dos años. Vemos que hay un retraso en el incremento de la curva y una progresión más lenta que en inviernos anteriores», explicó el miércoles en una comparecencia la ministra Mónica García.

Sin embargo, la ministra cargó contra las comunidades del PP, y especialmente contra Madrid, por haber «boicoteado» un documento que habían negociado los técnicos de su departamento y de las autonomías y que establecía una serie de recomendaciones ante el repunte de los virus respiratorios, como la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales al superar umbrales predeterminados. «Son medidas tan básicas que no entiendo cómo no algunas comunidades no las ponen en marcha. El PP es como el perro del hortelano, ni cuida ni deja cuidar, y sus gobiernos deberán responder ante sus ciudadanos», dijo García.