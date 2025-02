Un millar de españoles, varados por la cancelación de vuelos

A. P. Madrid Miércoles, 1 de diciembre 2021, 19:57 Comenta Compartir

Entre 800 y 1.000 españoles se encuentran en Marruecos con dificultades para regresar a España después de que las autoridades del país magrebí decidieran cerrar sus fronteras durante dos semanas para evitar la propagación de la variante Ómicron en su territorio. En la misma situación se hallan 100 expatriados en Mozambique, entre los que se encuentran empresarios, cooperantes, misioneros y directivos de empresas multinacionales. Entre las personas a quienes ha sorprendido la nueva variante en Marruecos hay bastantes con doble nacionalidad que se desplazan a España cada semana, según informaron fuentes del Ministerio de Exteriores.

Para facilitar su retorno, Iberia, en cooperación con el Gobierno, ha decidido fletar siete vuelos desde Casablanca hasta Madrid para los días 2, 4, 7, 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Mañana mismo parte un vuelo desde Maputo que despega a las 12:00 horas.

Namibia y Camerún siguen operando trayectos comerciales, aunque hacen escalas. España ha negociado con países de la UE para que, en caso de que organicen viajes de regreso de expatriados y les sobren plazas, alojen a ciudadanos españoles, y a la inversa.

Eso sí, las aerolíneas pueden cobrar por el vuelo de retorno un precio más elevado que el de destino, diferencia que tiene que costear el pasajero. Exteriores prevé que no todos los que se encuentran varados en Marruecos y Mozambique opten por volver a España en estos vuelos especiales, ya que algunos se quedarán a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos.

La OMS recomendó este miércoles que las personas con riesgo de contraer el coronavirus y que no estén totalmente inmunizadas contra la enfermedad, incluidas las mayores de 60 años, aplazaran sus viajes a zonas de riesgo de transmisión. No obstante, la organización, cuyas recomendaciones no siempre son seguidas por sus 194 Estados miembros, advirtió que «las prohibiciones generales de viajar no impedirán la propagación internacional, y suponen una pesada carga para las vidas y los medios de subsistencia».