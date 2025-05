El Gobierno pagará los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años

El Gobierno pagará los primeros cien euros del coste de las gafas o lentillas que le puedan hacer falta a todos los menores de 16 ... años españoles para corregir problemas visuales cada vez más frecuentes desde la infancia y adolescencia como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo.

Así lo ha anunciado hoy el presidente del Gobierno en un acto en la sede del Consejo General de Colegios Españoles de Ópticos-Optometristas, con la presencia del presidente de esa organización, Juan Carlos Martínez, y de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Pedro Sánchez, en lo que denominó como el 'plan veo', señaló que el Ejecutivo realizará en las próximas semanas una transferencia de 48 millones de euros a la organización colegial para que cuando un menor de 16 años acuda a una tienda de óptica de cualquier municipio para adquirir las gafas o lentillas que necesita para corregir sus problemas de visión tenga ya pagados los primeros cien euros de esa factura.

El presidente del Gobierno señaló que su equipo trabaja para que la medida esté en vigor antes del próximo septiembre, de cara al inicio del curso escolar, para lo que el Ministerio de Sanidad ya ha comenzado a elaborar el real decreto que regulará y ejecutará el plan, que será aprobado lo antes posible por el Consejo de Ministros. Sánchez aclaró que se trata de una medida de carácter nacional y financiada por el Estado, por lo que será de aplicación en todas las autonomías y territorios, «sin tener que mirar al código postal».

El jefe del Ejecutivo valoró la medida como otro paso más de su Gobierno para «blindar» el modelo de sanidad pública español y para combatir la pobreza visual que que lastra la calidad de vida y el futuro de muchas familias y niños españoles. Más en la actualidad, cuando según indica la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), la juventud enfrenta una auténtica pandemia de miopía, en muchos casos agravada por un uso excesivo de las pantallas electrónicas y por el abandono de los juegos en la calle, a la luz del día.

Sobre la urgencia de la necesidad de esta medida, Sánchez aportó dos datos. Indicó que en España al menos 721.000 niños y adolescentes necesitan ponerse gafas y lentillas por defectos de visión, pero no pueden disponer de ellas, o no pueden renovarlas cuando ya resulta necesario para modificar la graduación, porque sus familias no pueden pagarlas. Este problema adquiere toda la relevancia si se tiene en cuenta que un 30% de los episodios de fracaso escolar en España se atribuyen a defectos de visión no corregidos de los alumnos. «Que un niño pueda o no ver bien la pizarra no puede depender del dinero que tenga o no su familia», resumió.