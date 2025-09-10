HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ni fruta ni verdura: el alimento que los mayores de 60 deben comer a diario según la AESAN

Su consumo regular ayuda a proteger frente al deterioro cognitivo y a mantener huesos fuertes

D.H.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:33

A medida que envejecemos, mantener hábitos para una alimentación saludable se vuelve clave para cuidar la salud y la calidad de vida. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado recientemente una guía con recomendaciones nutricionales específicas para personas mayores de 60 años, destacando un alimento esencial que no puede faltar en su dieta diaria: el aceite de oliva.

Aceite de oliva: aliado para el corazón y la memoria

Aunque forma parte de la dieta mediterránea, el aceite de oliva no siempre se consume en la cantidad óptima para aprovechar sus beneficios. Este alimento es rico en antioxidantes, grasas saludables y compuestos antiinflamatorios que ayudan a cuidar el corazón y proteger frente al deterioro cognitivo.

Además, favorece la absorción de vitaminas esenciales como la A, D, E y K, fundamentales para mantener huesos fuertes y un sistema inmune saludable. Su uso también permite reducir el consumo de grasas menos saludables, contribuyendo al control del peso y a mejorar la digestión.

Otro aspecto destacado por la AESAN es la importancia de mantenerse bien hidratado. Con la edad, la sensación de sed disminuye, aumentando el riesgo de deshidratación, especialmente durante los meses de calor. Para ello, no solo es recomendable beber agua regularmente, sino también incorporar infusiones, caldos, café o té sin azúcar.

