Los expertos avisan de un aumento de los abortos por un mal uso de los anticonceptivos

Álvaro Soto Madrid Viernes, 29 de septiembre 2023, 13:23 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

El número de abortos aumentó el 9,01% en España durante 2022 en comparación con el año anterior y en total se registraron 98.316 interrupciones voluntarias del embarazo, según los datos del Ministerio de Sanidad. Los expertos achacan este aumento no solo a la falta de métodos conceptivos, sino a una mala utilización de los que se emplean, y reclaman un nuevo impulso a la educación sexual.

La tasa de abortos fue de 11,68 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, frente a los 10,70 de 2021 y las interrupciones fueron realizadas en 222 centros autorizados en todo el territorio nacional, el 82,70% de ellos centros derivados (concertados o no) y el 17,02% centros públicos, según especifica el departamento de José Miñones. Por edades, las menores de 20 años representan el 10,61% del total de abortos.

Entre las mujeres que interrumpieron su embarazo, cuatro de cada diez aseguraron que no habían recurrido a ninguna prevención, pero los expertos aseguran que se producen más abortos por no usar correctamente los métodos anticonceptivos que por no utilizarlos. «Hay más embarazos por fallo de método que por no utilizar ningún método», ha subrayado este viernes el presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), José Cruz Quílez.

«El método anticonceptivo más utilizado en España es el preservativo, pero no dejan de crecer el número de infecciones de transmisión sexual, lo que significa que no se está utilizando bien», ha agregado Quílez, que ha pedido una mayor educación sexual.

Temas

Aborto

Feminismo