El cáncer de páncreas (casi diez mil nuevos casos cada año en España) lleva décadas siendo uno de los tumores con peor pronóstico. Apenas un 5% de los pacientes diagnosticados con adenocarcinoma ductal (la forma más común) sobrevive más allá de los cinco años. Con motivo este jueves del Día Mundial del Cáncer de Páncreas, el bioquímico Mariano Barbacid (Madrid, 75 años), uno de los científicos que más lo ha investigado, dice confiar en las nuevas terapias para combatirlo con más eficacia y mejorar así la tasa de supervivencia. Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), también dirige el Proyecto CRIS de páncreas y es presidente de honor científico de la Fundación CRIS contra el cáncer.

–Supongo que no dejan de preguntarle por cuándo se va a encontrar una cura al cáncer de páncreas, ¿qué responde?

–Que no es función de los científicos predecir el futuro, entre otras razones porque no es posible saberlo.

–Si alguien le dice 'Doctor, me han diagnosticado un adenocarcinoma pancreático'...

–Es una noticia que a nadie le gustaría recibir, pero que no desespere, pues el desarrollo de la enfermedad dependerá de varios factores, como la edad y estado físico del paciente, la localización del tumor, si es operable, si ha metastatizado... No todos los tumores de páncreas son iguales.

–En estos últimos 20 años se han dado importantes avances en las tasas de supervivencia de muchos tumores, pero el de páncreas sigue estancado en un 5%. ¿Por qué?

–En primer lugar este tipo de tumor suele 'avisar' muy tarde cuando ya esta diseminado. Además, los tratamientos no han mejorado desde el siglo pasado. Para darle una idea, este año la FDA americana (la agencia de EE UU que regula los medicamentos) ha aprobado un 'nuevo' fármaco, Nalirifox, que consiste en la combinación de tres agentes citotóxicos (los que atacan las células o los tejidos) aprobados hace más de 40 años. Pero lo más frustrante es que este 'nuevo' fármaco solo aumenta la supervivencia media de los pacientes en dos meses. Esto da una idea de la paupérrima situación en que se encuentran las terapias contra el adenocarcinoma ductal de páncreas. Ahora bien le puedo dar una noticia esperanzadora. En los tres últimos años, y tras 40 de espera y de muchísimo trabajo preclínico, se han generados inhibidores contra KRAS, el oncogén responsable de la iniciación de estos tumores. Por el momento los resultados clínicos han sido un tanto decepcionantes por la rápida generación de resistencias, pero estos descubrimientos servirán para abrir nuevas terapias que nos alejen definitivamente de los agentes citotóxicos del siglo pasado.

–En 2019 usted y su equipo lograron eliminar por completo un tipo de cáncer de páncreas en ratones. Han pasado 5 años, ¿cuándo estará disponible la terapia en humanos?

–Aquellos resultados se obtuvieron eliminando genéticamente dos dianas y además solo respondieron un porcentaje de ratones. Hoy ya sabemos el porqué y hemos identificado una tercera diana que hace extensible estos resultados a la mayoría de los tumores. Pero, la ablación genética no es algo que pueda aplicarse a pacientes. Ahora estamos intentando reproducir esos resultados con inhibidores para que, de funcionar en animales, puedan trasladarse a la parte clínica.

–La inmunoterapia celular, o inmunoterapia CAR-T, se ha convertido en un tratamiento revolucionario para algunos tipos de cáncer 'líquidos', pero no en los sólidos. ¿Confía en este tipo de tratamiento? ¿Son demasiado caros? Creo que hablamos de decenas o cientos de miles de euros por paciente...

–Sin duda las CAR-T están representando una auténtica revolución en el tratamiento de muchos tumores hematopoyéticos. Su posible aplicación a tumores sólidos es todavía una quimera, pero sin duda es un área en la que es necesario seguir investigando. Respecto al precio, no es un tema que me incumba, para eso están las autoridades sanitarias.

–¿Cuál diría que es ahora mismo el tratamiento más eficaz contra el tumor de páncreas?

–Me temo que en este momento no es aventurado decir que no existe ningún tratamiento eficaz contra el cáncer de páncreas. Esto no quiere decir que no haya un pequeño porcentaje de pacientes que se puedan beneficiar de los tratamientos existentes.

Fármacos «menos tóxicos y eficaces»

–Dice que si invertimos los recursos necesarios podríamos ver avances sustanciales en la tasa de supervivencia…

–A nivel global, la inversión en busca de nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas no representa el cuello de botella para seguir avanzando. El problema estriba en las dificultades que presentan tanto la enfermedad 'per se' como la generación de nuevos fármacos menos tóxicos y sobre todo mucho más eficaces mediante la medicina de precisión y quizás la inmunoterapia.

–¿Confía en el papel que jugará la IA en el futuro para combatir el tumor pancreático?

–Evidentemente la IA ayudara en muchos aspectos de la medicina, pero en este momento desconozco cuál sería su papel má allá de un mejor y más eficiente manejo de datos.

–En el Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas, ¿qué mensaje le gustaría lanzar?

­–El mensaje no lo tengo que lanzar yo que no soy más que uno de los miles de investigadores trabajando en este área. El mensaje lo deben lanzar los propios pacientes, aunque creo que ya está lanzado. Ahora lo que hace falta es seguir investigando y confiar en que pueda haber un descubrimiento en los próximos años que permita avanzar de forma significativa en el tratamiento.

–El cáncer de páncreas no suele provocar síntomas hasta que está muy avanzado… ¿habría que hacer más cribados o estudios por imágenes por ejemplo en personas con antecedentes familiares para una detección precoz y anticiparnos a su aparición?

–Por supuesto, esto es esencial en personas con una historial de pancreatitis crónica o que sean portadoras de mutaciones hereditarias como BRCA2. Pero para el resto de la población no sería posible en este momento ya que no existen marcadores fiables que nos puedan 'avisar' de que se está produciendo un crecimiento tumoral en nuestro páncreas.

