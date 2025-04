Su alto coste, la burocracia y la falta de centros, obstáculos para el desarrollo del CAR-T

Pocos avances en la última década han revolucionado tanto la medicina como el CAR-T, acrónimo del término inglés 'Chimeric Antigen Receptor T-Cell', o ... terapia con receptor de antígeno quimérico, un tipo de inmunoterapia que se utiliza en la lucha contra el cáncer y que aplica una técnica casi de ciencia ficción: sacar de la sangre de un enfermo millones de linfocitos T y manipularlos genéticamente en el laboratorio para después administrárselos de nuevo a través de una infusión en vena, convertidos ya en un 'medicamento' con una enorme capacidad de salvar vidas. Esta tipo de terapia avanzada, que fue aprobada por Estados Unidos en 2017, llegó a España un año después gracias al Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas del Sistema Nacional de Salud, que ha celebrado su sexto aniversario en el Congreso de los Diputados en una jornada organizada por la farmacéutica Gilead.

Desde el inicio del plan hasta mayo de este año, 1.406 pacientes han sido tratados en España con las terapias CAR-T disponibles. Las enfermedades oncohematológicas (los cánceres de la sangre), como el linfoma, el mieloma y la leucemia, que antes se afrontaban con opciones muy limitadas o no tenían solución, son la mejor diana de estas terapias avanzadas, que han cambiado la vida de muchos pacientes y que siguen su vertiginoso desarrollo: cada vez pueden ser utilizadas en más enfermedades.

Sin embargo, la extensión del CAR-T también afronta dificultades. Su elevado coste económico, los obstáculos burocráticos que debe afrontar un paciente antes de comenzar a recibir este tipo de terapias, el insuficiente número de centros que las administran son las más importantes o la falta de sanitarios cualificados.

«Hay un tsunami de aprobaciones de nuevas terapias por parte de la administración sanitaria de Estados Unidos, lo que hace que nosotros, en España, tengamos que decidir cuáles queremos financiar y hasta dónde queremos llegar con las CAR-T», explica José Luis Poveda, gerente del Hospital Universitario La Fe de Valencia. «Las nuevas incorporaciones de terapias no han venido acompañadas de más recursos. Aunque tratemos más de 70 casos, seguimos siendo el mismo personal que hace tres años», agrega el doctor Joaquín Martínez, jefe del Servicio de Hematología Clínica del Hospital 12 de Octubre.

La ministra de Sanidad, Mónica García, que acudió al encuentro, mostró su voluntad de profundizar en estos nuevos tratamientos y anunció que antes de final de año convocará al comité técnico del Plan de Terapias Avanzadas para trabajar en su actualización y renovación, con el objetivo de ampliar la red de centros y de incluir nuevos CAR-T «que cambiarán la vida de muchos pacientes». «Quedan muchos logros por superar y vamos a hacer que lo imposible sea posible», señaló García.

El desarrollo de las terapias avanzadas va de la mano del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) de Salud de Vanguardia y de las iniciativas CERTERA, para el desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas, y de la sociedad mercantil de terapias avanzadas TERAFRONT, todos ellos vinculados a los fondos europeos. Con esta base de conocimientos adquiridos, Sanidad quiere añadir más centros a la red que realiza terapias avanzadas, que actualmente son 28, para ampliarlos a todas las comunidades. Autonomías como Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura, entre otras, no tienen ningún centro. Si no se avanza, Joaquín Martínez avisa de que los hospitales habilitados para ofrecer estos tratamientos pueden «colapsar dentro de no mucho tiempo».

Marc Obrador, director de Terapia Celular para España y Portugal de Kite, la empresa de Gilead que desarrolla las terapias avanzadas, subraya que «hasta un 15% de los pacientes candidatos a CAR-T no completan el tratamiento porque su enfermedad progresa antes de la infusión». «Tenemos que simplificar los procesos para garantizar que el tiempo que tanto necesitan los enfermos no se pierda en trámites burocráticos», agrega Obrador. La presidenta de la Asociación Española de Linfoma, Leucemia y Mieloma (AEAL), Begoña Barragán, pidió que se amplíe la red de centros autorizados «para garantizar la equidad de los pacientes».