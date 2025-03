La declaración de emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono, realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 14 de agosto, ha ... activado todos los resortes del Ministerio de Sanidad en las últimas semanas. El director general de Salud Pública, el epidemiólogo Pedro Gullón (Madrid, 1988), lanza un mensaje de tranquilidad. «La mpox no es nada comparable con la covid», afirma el número tres del departamento de Mónica García.

–¿Cómo está afrontando España esta crisis sanitaria?

–Estamos secuenciando todos los nuevos casos de mpox y no hemos detectado ninguna infección por el nuevo clado, pero no descartamos que pueda haber algún caso circulando en España porque se trata de un brote que comenzó hace ya unos meses, en febrero, y si tenemos un afectado en Suecia, es posible que esté circulando. Eso sí, aunque hubiera algún positivo, no se estaría produciendo una transmisión muy grande. Ahora mismo, el riesgo de transmisión generalizada en España es bajo, pero sí tenemos que estar preocupados por los países más afectados, no solo por lo que nos pueda repercutir, sino porque las vidas allí importan tanto como las nuestras.

–Los científicos aún no saben con exactitud si el nuevo clado es más agresivo que el causante de la emergencia sanitaria de 2022.

–Es difícil porque los datos que nos llegan de las zonas afectadas no son del todo fiables. República Democrática del Congo está en guerra y es difícil que funcionen los sistemas de vigilancia. Por ejemplo, en los análisis, existe una representación de niños y mujeres, ya que los hombres están en el frente de guerra. Lo mismo ocurre con la gravedad. En estos países existe un porcentaje muy alto de población con VIH y creemos que con las inmunodeficiencias la mpox es más grave. En España, desde 2022, han fallecido tres personas por mpox, y las tres sufrían una inmunodeficiencia severa. Sí que parece que no existe facilidad para la transmisión.

–Antes de este verano, unos 40.000 españoles habían recibido la primera dosis de la vacuna contra la mpox, pero solo 20.000 tienen las dos que conforman la pauta completa. ¿Han notado un repunte de vacunaciones en estas semanas?

–No tenemos los datos exactos, pero las comunidades autónomas nos están hablando de que sí han percibido un aumento de la demanda, tanto en primeras como en segundas dosis. La declaración de emergencia sanitaria ha animado a muchas personas a vacunarse y nosotros también hemos tratado de concienciar a la población a través de nuestros grupos de trabajo con las sociedades científicas y los grupos de la sociedad civil.

–España ha anunciado una donación de 100.000 viales, el 20% de las reservas estratégicas.

–Europa ha anunciado el envío de 215.000 viales y tenemos noticias de que Alemania y Francia van a donar una cantidad similar a la nuestra. Hemos tomado esta decisión porque pensamos que este brote debe solucionarse en origen, por las personas que allí sufren y porque una preocupación del Ministerio es la salud global.

–¿Existe el riesgo de otra pandemia, de mpox o de cualquier patógeno?

–Siempre estamos en riesgo, y más porque enfermedades como la mpox, la gripe aviar o el virus del Nilo tienen un origen en animal. Los seres humanos y los animales tienen cada vez más contacto y eso lo hace más probable. Tenemos que estar muy vigilantes.

Tareas pendientes

–Hace más de dos años Sanidad aprobó el anteproyecto de ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública, una entidad que tendría, entre sus misiones, la preparación frente a emergencias sanitarias como la covid-19 o la mpox. ¿No acumula demasiado retraso?

–En la legislatura pasada las negociaciones estaban muy avanzadas, pero no salió porque se convocaron elecciones. Hemos tenido que retomar el proyecto desde el principio y hemos negociado las enmiendas con los partidos. Esperamos poder cerrar este mes ese periodo de enmiendas para ir después a la Comisión de Sanidad del Congreso y por fin a Pleno. Si conseguimos los apoyos suficientes, yo diría que puede aprobarse en el último trimestre del año y estar operativa antes del próximo verano.

–Muchas ciudades se han postulado para acoger su sede. ¿Dónde va a ir?

–No lo decidiremos nosotros, sino el Ministerio de Política Territorial según sus normas de descentralización. Pero es lo que menos me preocupa porque hay lugares excelentes y además, está pensada como una red de redes.

–¿Y quién será su director o directora?

–Cuando la ley esté aprobada, tendremos seis meses para redactar el reglamento interno que establecerá los mecanismos de elección del director. Seguramente será una elección más compleja que la de otras agencias porque habrá una parte política de cercanía con los postulados del Ministerio, pero por otro lado, se busca a una persona con gran conocimiento técnico y que el puesto sea estable.

–En la preparación de la nueva ley antitabaco han chocado con el Ministerio de Hacienda, que no está dispuesto a que aumente el precio de las cajetillas.

–Hacienda está dispuesta a que hablemos de cualquier reforma, pero es una competencia suya. Pero no descartamos tomar esta medida y queremos seguir trabajando con ellos para hacerlo porque la evidencia científica nos ha enseñado que una de las medidas más eficientes para disminuir la prevalencia del tabaquismo es el aumento del precio. Otro aspecto que queremos regular es el de los productos relacionados con el tabaco, principalmente, los vapeadores. Pretendemos limitar su publicidad y su disponibilidad. Ahora mismo se pueden encontrar incluso en los supermercados y deben tener una regulación más parecida a la que tiene el tabaco.