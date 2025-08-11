Ni pilates ni nadar: la actividad que cuida tus rodillas y mantiene en forma a los mayores de 60
Es divertida, personalizable y aporta beneficios tanto físicos como mentales, incluso si hay problemas articulares.
D.H.
Lunes, 11 de agosto 2025, 18:55
Con la edad, las rodillas suelen ser las primeras en protestar. El desgaste natural, antiguas lesiones o la artrosis hacen que muchas personas a partir de los 60 busquen maneras de ejercitarse sin forzar esta articulación. Aunque disciplinas como la natación o el pilates son opciones muy valoradas, hay otra alternativa que cada vez recomiendan más fisioterapeutas y médicos: el baile.
Pero no hablamos de coreografías exigentes ni de largas sesiones de competición. Bailar, en su versión adaptada, puede convertirse en un ejercicio seguro y muy gratificante para quienes tienen movilidad reducida o dolor articular. Su carácter versátil permite que cada persona marque su propio ritmo y nivel de intensidad.
Beneficios más allá del movimiento
A diferencia de otros deportes, el baile no implica impactos bruscos y permite trabajar de manera suave la musculatura, los tendones y la movilidad general. Estilos como el vals, la danza en línea, el tango o coreografías simples de salsa y merengue ayudan a mejorar el equilibrio, la coordinación y la fuerza sin sobrecargar las rodillas.
El impacto positivo no se limita al plano físico. Bailar también es un entrenamiento para el cerebro: seguir el compás, recordar pasos y enlazarlos estimula la memoria, la concentración y la agilidad mental. Esto es clave para un envejecimiento activo y saludable.
Y hay un último punto que lo convierte en una de las actividades más completas: el factor social. Las clases de baile —ya sea en centros comunitarios, asociaciones o a través de vídeos en casa— fomentan las relaciones, reducen la sensación de soledad y elevan el ánimo gracias a la liberación de endorfinas.
En definitiva, el baile combina ejercicio, estimulación mental y conexión social, todo en una sola actividad, lo que lo convierte en una gran elección para quienes buscan cuidar su salud sin poner en riesgo sus articulaciones.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.