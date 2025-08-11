HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bailar puede convertirse en un ejercicio seguro y muy gratificante. HOY
Salud

Ni pilates ni nadar: la actividad que cuida tus rodillas y mantiene en forma a los mayores de 60

Es divertida, personalizable y aporta beneficios tanto físicos como mentales, incluso si hay problemas articulares.

D.H.

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:55

Con la edad, las rodillas suelen ser las primeras en protestar. El desgaste natural, antiguas lesiones o la artrosis hacen que muchas personas a partir de los 60 busquen maneras de ejercitarse sin forzar esta articulación. Aunque disciplinas como la natación o el pilates son opciones muy valoradas, hay otra alternativa que cada vez recomiendan más fisioterapeutas y médicos: el baile.

Pero no hablamos de coreografías exigentes ni de largas sesiones de competición. Bailar, en su versión adaptada, puede convertirse en un ejercicio seguro y muy gratificante para quienes tienen movilidad reducida o dolor articular. Su carácter versátil permite que cada persona marque su propio ritmo y nivel de intensidad.

Beneficios más allá del movimiento

A diferencia de otros deportes, el baile no implica impactos bruscos y permite trabajar de manera suave la musculatura, los tendones y la movilidad general. Estilos como el vals, la danza en línea, el tango o coreografías simples de salsa y merengue ayudan a mejorar el equilibrio, la coordinación y la fuerza sin sobrecargar las rodillas.

El impacto positivo no se limita al plano físico. Bailar también es un entrenamiento para el cerebro: seguir el compás, recordar pasos y enlazarlos estimula la memoria, la concentración y la agilidad mental. Esto es clave para un envejecimiento activo y saludable.

Y hay un último punto que lo convierte en una de las actividades más completas: el factor social. Las clases de baile —ya sea en centros comunitarios, asociaciones o a través de vídeos en casa— fomentan las relaciones, reducen la sensación de soledad y elevan el ánimo gracias a la liberación de endorfinas.

En definitiva, el baile combina ejercicio, estimulación mental y conexión social, todo en una sola actividad, lo que lo convierte en una gran elección para quienes buscan cuidar su salud sin poner en riesgo sus articulaciones.

