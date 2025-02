«Acabar con el estigma del sida es más complicado que dar con la cura»

R. C.

Este primero de diciembre se celebra el Día Mundial de la lucha contra el sida, una enfermedad que cada año se cobra la vida de 40 millones de personas en todo el mundo, sobre todo en África. En España se calcula que, a pesar de las campañas de concienciación, se producen 4.000 nuevas infecciones cada año. El pasado octubre se cumplieron 40 años del primer español diagnosticado de sida. Gracias a los avances en los tratamientos antirretrovirales, el VIH ha pasado de ser una enfermedad potencialmente mortal para considerarse una patología crónica. No obstante, la pandemia ha sido demoledora y amenaza los logros alcanzados hasta el momento. La presidenta de la Coordinadora estatal de VIH y sida (Cesida), Reyes Velasco, reclama en este Día Mundial más inversión para la detección precoz y rebajar así la tasa de diagnósticos tardíos al tiempo que hace un llamamiento para acabar con el estigma social de tener sida. «Acabar con el estigma social del sida es casi más complicado que encontrar una cura», dice la presidenta de esta entidad ciudadana, un referente en la lucha contra el sida.

-Cada año hay 4.000 nuevas infecciones de VIH en España. ¿Por qué tenemos estas cifras tan altas?

-El mayor número de estos contagios se deben a las relaciones sexuales. Hay muy pocas campañas informativas sobre el VIH y no se habla sobre sus vías de transmisión. No hay una educación afectivo-sexual en el currículo escolar y los jóvenes tienen relaciones sexuales mucho antes y no toman las medidas de prevención necesarias. Dentro del ámbito local y autonómico esta situación es más grave. El Ministerio de Sanidad hace campañas informativas a nivel nacional, más las que hacemos las entidades, pero a nivel autonómico es donde menos campaña se hace.

-¿Cuál es la franja de edad con más contagios?

-La media está en los 36 años, y la franja de edad de los más afectados está entre los 28 y los 45.

-¿Qué tratamientos se han logrado para reducir su mortalidad? ¿Existe alguna novedad en la búsqueda de una cura?

-La terapia antirretroviral es la medicación que se lleva comercializando desde 1995 y es la que ha convertido el VIH en una enfermedad crónica y ha reducido la mortalidad.

-¿Cuál será el siguiente paso en los avances médicos contra la enfermedad?

-El VIH se ha conseguido cronificar.... es decir, ya no es como hace 30 o 40 años que la gente moría de sida. El tratamiento antirretroviral que cronifica el VIH, y la profilaxis prexposición (PREP) son muy buenos avances. La profilaxis prexposición son los medicamentos que toman las personas que están en riesgo de infección por el VIH para prevenir contraerlo a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables. En principio, el riesgo de contagiarse de VIH sería muy bajo. La prevención es combinada, es decir, la prevención del tratamiento junto con el preservativo y, sobre todo, hacer la prueba a todas las personas que mantengan una vida sexual activa.

-¿Cuándo el VIH es indetectable significa que es intransmisible?

-El diagnóstico precoz implica que las personas se ponen rápidamente en tratamiento. Este tratamiento ayuda a que la carga viral sea casi indetectable y no se transmite el virus. Y cuando el virus es indetectable es intransmisible.

-¿Esto se ha demostrado?

-Pruebas científicas hay desde 2005, lo que pasa es que desde 2011 no se ha empezado a hablar de evidencia científica. Pero está más que probado.

-En comparación con otros países de Europa, ¿a qué nivel se encuentran los centros de investigación y laboratorios españoles de VIH?

-Prácticamente toda la investigación que hay sobre el VIH es privada, casi no existe investigación pública para estos temas. Son las empresas privadas, básicamente los laboratorios multinacionales, las que se dedican a investigar nuevos tratamientos, vacunas y posibles curas. Falta implicación desde las Administraciones Públicas.

-¿Qué país es un buen ejemplo a seguir en cuanto a las medidas para prevenir el virus?

-Te podría hablar del primer país que empezó a administrar la profilaxis predisposición (PREP) y que fue Estados Unidos. Pero en medidas ejemplares es un poco el conjunto de todo. Hay que intentar cumplir los objetivos que marca ONUSIDA y poner todos de nuestra parte, tanto las Administraciones Públicas, las entidades, como la población en general.

-¿Que diría a una persona a la que acaban de diagnosticar VIH?

-Todas las personas a las que les han diagnosticado el VIH lo que tienen que saber es que, gracias al tratamiento antirretroviral que existe ahora, se ha convertido en una enfermedad crónica. Si toman la medicación y las indicaciones de su especialista van a poder llevar una vida prácticamente similar a las personas que no tienen VIH. Pero evidentemente deben tener un cuidado de su salud más específica. Si alcanzan una carga viral indetectable no van a poder transmitirlo y, por lo tanto, su calidad de vida va a mejorar mucho. Por último, que tengan paciencia con parte de la sociedad que sigue estigmatizando y discriminando a estos afectados. Este es uno de los trabajos que nos queda por hacer y parece que el más complicado, más incluso que encontrar una cura.

-¿Cómo puede detectarse el VIH? y ¿qué pasos recomienda y a quiénes en especial?

-La única forma de detectar el virus es haciéndose una prueba de VIH. ¿Quiénes se la deberían de hacer? Pues todas las personas que lleven una vida sexual activa, que tienen o han tenido relaciones. Esto implica a casi toda la sociedad, es decir, todo el mundo debería hacerse al menos una prueba de VIH.

-¿Qué facilidades tenemos hoy que antes no disponíamos para prevenir esta enfermedad?

-Al menos desde el año 2019 tenemos la PREP dentro del sistema nacional de salud. Ahora mismo este tratamiento está implantado en todas las Comunidades Autónomas y esperamos que estas den un acceso prioritario a las personas que están en alto riesgo de contraer la infección y que se acaben las listas de espera que hay en comunidades como Madrid. El problema está, como para todas las enfermedades, en África. Allí no llegan los tratamientos, no existe la profilaxis prexposición, no es fácil hacerse la prueba y hay muchas personas sin tratamiento. Por lo tanto, las mujeres con VIH transmiten el virus a sus hijos y la esperanza de vida de los niños en África es muy baja.

«Hablar del VIH todo el año»

-¿Cree que existe suficiente información y se conciencia lo suficiente sobre este fenómeno?

-Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que no se puede hablar de VIH solamente cuando se acerca el Día Mundial. Hay que hablar de VIH todo el año y los medios de comunicación tienen que poner de su parte. De lo que no se habla parece que no existe, pero está ahí y hay que dar más información y también educación.

-El 1 de diciembre se concentran en Madrid… ¿qué reclaman desde Cesida a la sociedad? ¿Y a nuestros políticos?

-Hay que invertir más en la detección precoz, evitar la tasa de diagnósticos tardíos que se unen a retos como acabar con el estigma social y ahí sí que tiene que colaborar el resto de la sociedad. Y hay que trabajar por que todas las personas que lo necesiten puedan tener acceso a la PREP en España.

-Desde su organización, ¿en qué terreno cree que han avanzado más y se han logrado más objetivos?

-La respuesta al VIH es un éxito clínico y sanitario por los avances que ha habido, pero es un fracaso en lo social por el estigma que sigue habiendo. Desde Cesida estamos trabajando por acabar con el estigma y contamos con el pacto por la no discriminación de las personas con VIH aprobado por el Ministerio de Sanidad en el año 2018. También contamos con la PREP, que logramos que se aprobara en 2019. Seguimos necesitando un acceso a todos los recursos sanitarios para los enfermos crónicos de VIH. No hay que hablar solo de prevención, sino también de los cuidados que necesitan estas personas y que llamamos supervivientes.

-¿Qué proponen para evitar la «serofobia», la discriminación hacia personas seropositivas?

-Lanzar el mensaje de que indetectable es igual a intransmisible es una buena forma de intentar acabar con el estigma. Desde un punto de vista político hay que intentar aprobar todas las medidas y los puntos que sustentan la no discriminación y la igualdad para estas personas en todas las Comunidades Autónomas. También hay que lanzar campañas de información y de prevención. Muchas veces se estigmatiza y se transmite miedo por falta de información.

-¿Cómo ha afectado la pandemia a los tratamientos o los diagnósticos de sida?

El diagnóstico precoz se ha visto afectado por el tiempo que las entidades tuvimos que estar cerradas sin poder realizar pruebas y, por otro lado, la saturación general de los centros de salud públicos y privados. La covid ha ralentizado mucho la recogida de datos en algunas comunidades más que en otras como en Madrid. No tenemos cifras del número de contagios en 2020 y lo único que podemos hacer es contar con nuestra experiencia y reportamos un buen número de casos. El acceso al tratamiento también se dificultó bastante, pero conseguimos que se normalizara un poco a tiempo y que ninguna persona se quedara sin su tratamiento. También contamos con el problema de si el covid afectaba más o menos a personas con VIH y luego se demostró que no era así. Pero claro, hay muchas personas con el sistema inmune muy deprimido para los que era un riesgo ir al hospital. Gracias a las entidades locales o algunos hospitales que pusieron en marcha servicios de mensajería se pudo solucionar el problema.

