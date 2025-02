Rory, el inglés costalero de la Semana Santa

Rory McCormack es un inglés de Mánchester de 23 años que hace dos llegó al pequeño pueblo de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), de 6. ... 200 habitantes, dentro de un programa de profesores nativos del colegio Maestro Juan de Ávila de esta localidad.

Rory no podía imaginar que su estancia en España serviría no sólo para aprender español y ampliar su experiencia como maestro, sino también para convertirse en costalero de la Semana Santa española. En la madrugada de este Viernes Santo se estrenó como tal en la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad.

«No conocía la Semana Santa de España. En Inglaterra no tenemos esas tradiciones, celebramos el 'Easter', pero mis abuelos son irlandeses católicos y muy religiosos y eso me habrá influido», explica este joven británico de pelo rubio y casi dos metros de estatura que el año pasado quedó prendido de las procesiones «cuando me tomaba una cervecita en la calle».

Se siente un almodoveño más porque «la gente aquí es muy amable conmigo». En este pueblo vive con una familia de acogida que tiene dos hijos, Sara y Nacho, a los que Rory considera «mis hermanos». Precisamente Nacho, que también es costalero aunque de la sección juvenil de la hermandad, fue quien le contagió su pasión por la Semana Santa. Sus otras pasiones aprendidas en España son los toros y la tapa de aceitunas.

«The neck always on the wood»

Pero el camino de Rory para convertirse en costalero no ha sido sencillo: tuvo que superar una prueba de esfuerzo y resistencia física con un paso juvenil, que pesa menos que el del Santísimo Cristo de la Caridad. Se lo plantearon en un principio como una broma al «guiri del pueblo» pero él se lo tomó en serio.

«He querido vivir esta experiencia porque para mí la Semana Santa la siento como algo muy especial», reconoce este británico al que sus compañeros de hermandad -le han apodado 'El inglés'- han ayudado y aconsejado en inglés y español durante la procesión. «'Remember the neck always on the wood', recuerda el cuello siempre en la madera», le indicaba nada más iniciar el recorrido Cristian, el costalero que estuvo a su lado en su debut bajo el paso del Santísimo Cristo de la Caridad.

Según Cristian, Rory «es un ejemplo para todos nosotros porque no se achica y hay que avisarle para que no levante el paso antes de tiempo». Lo mismo piensa el veterano capataz de la hermandad, Rodrigo Acero, que reconoce estar muy contento «por el fichaje que hemos hecho porque es muy disciplinado y pregunta si no entiende algo».

A los demás costaleros y anderos les llamó la atención que Rory se introdujo bajo el paso colocando en la madera, a modo de protección u homenaje, una foto de la extinta reina Isabel II. Una monarca que «fue amada por todos durante muchos años», según Rory, que este viernes cumplió su sueño de ser costalero en Almodóvar del Campo, el pueblo en el que nació el sacerdote y escritor ascético San Juan de Ávila.