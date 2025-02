Una lluvia torrencial inunda Cadaqués y arrastra una treintena de coches

Cristian Reino Viernes, 8 de noviembre 2024, 08:29 | Actualizado 16:53h. Comenta Compartir

Las fuertes lluvias han provocado este viernes de madrugada inundaciones en la localidad gerundense de Cadaqués. Los aguaceros han caído sobre todo en la zona montañosa que rodea al municipio y la lluvia ha disparado el nivel del agua en la riera hasta niveles que superaban el metro de altura en algunos puntos. Las imágenes hacia las tres de la madrugada han sido espectaculares, con la fuerza del agua arrastrando coches municipio abajo hasta la playa.

En total, se han visto afectados 35 coches, que estaban aparcados en la riera. La DANA ha castigado con dureza esta semana a Cataluña, pero los aguaceros de este viernes no han sido fruto de este fenómeno meteorológico. En cualquier caso, se han registrado cien litros por metro cuadrado en un breve periodo de tiempo. Una fuerte tormenta, eso sí, muy lejos de lo que pasó en Valencia.

Por suerte, no se ha tenido que lamentar ningún daño personal. La alcaldesa de la localidad, Pia Serinyana, ha asegurado en Catalunya Ràdio que el Ayuntamiento activó el aviso de no aparcar en la riera ante el riesgo de inundación por fuertes lluvias con alerta naranja. Algunos vecinos, no obstante, se han quejado de que no han recibido aviso alguno y que de haber sido alertados no habrían dejado el coche aparcado en la riera. El aviso ha llegado a los ciudadanos a través del semáforo instalado en la riera, que indica cuándo se puede estacionar. «No se podía aparcar en la riera y esta instrucción se tenía que cumplir», ha asegurado la consejera de Interior, Núria Parlón.

Con un peligro de 3 sobre 6, el ayuntamiento aplicó todos los mecanismos a su alcance y había activado «todos los mecanismos para que los vehículos no estuviesen aparcados en la riera» y estaba señalado, ha afirmado. Desde Protección Civil, han señalado que no se ha enviado la alerta a los móviles de los ciudadanos, como sí hizo el Govern catalán el lunes pasado con la DANA a su paso por Barcelona y Tarragona, porque tenía la situación controlada, se trataba de un episodio puntual y se sabía que no iría a más.

Los coches arrastrados han acabado chocando contra el puente que se levanta sobre la riera en la playa del municipio, lo que ha provocado que hicieran de tapón, inundando la parte baja del pueblo y afectando a bajos, locales comerciales y negocios de restauración.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado a la máxima precaución ante los episodios de lluvia intensa y torrencial. El jefe del Ejecutivo catalán se ha puesto a disposición de la alcaldesa. A media mañana, una enorme grúa ha ido desalojando los coches uno a uno. Los episodios de fuertes lluvias también se han registrado en las localidades ampurdanesas de Begur, Palafrugell y Platja d'Aro.

Temas

Cadaques