La UME tiene preparada una morgue en Valencia con capacidad para 400 personas

El cansancio y la incertidumbre se apoderan ya de militares y voluntarios en las calles de los pueblos más afectados por la DANA que hace una semana arrasó cerca de 70 pueblos en la provincia de Valencia. Mientras, las bombas de achique siguen expulsando agua de decenas de sótanos y garajes. El foco al comienzo del lunes se centraba en Bonaire, el centro comercial más grande de la comarca, que estaba anegado y donde se temía lo peor. Tras la inspección posterior, alivio: no se ha encontrado ningún cuerpo cuando quedaba menos de un metro de agua, aunque se hará una última inspección cuando se pueda retirar todo el barro y líquido estancado.

«Hay miles y miles de litros», había asegurado el general jefe de la Unidad de Emergencias (UME), Javier Marcos, horas antes desde el Palacio de la Moncloa. «Tenemos todos los medios ahí puestos e, incluso, contamos con la ayuda de otras empresas», añadía. Los equipos especializados de la UME y la Guardia Civil ya se han adentrado en el garaje anegado y las nuevas son buenas. «Los primeros coches inspeccionados no tienen víctimas». Valencia y España entera, esta vez sí, resoplan.

Desde el pasado sábado, el balance oficial de víctimas prácticamente no se mueve mientras el silencio casi total parece haberse instalado en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), en Moncloa y en la Generalitat. Al menos 217 víctimas se ha cobrado la terrrible DANA -211 de ellas en la provincia de Valencia (donde se han practicado ya 190 autpsias y se ha identificado a 111 personas fallecidas), una en la de Málaga y el resto en la de Albacete-, que aún provoca cortes en el nordeste peninsular. Pero todos saben que son más. ¿Cuántos? Nadie tiene la respuesta. «Tenemos prevista una morgue con capacidad para 400 personas», ha avanzado el general Marcos.

La cifra de desaparecidos que manejan las autoridades es «bastante baja» aunque no la confirman «por prudencia», ya que no tienen «confianza» en que «responda a la realidad» Óscar Puente MInistro de Transportes

En cuanto a la controversia sobre a cuánto podría ascender la cifra real de fallecidos, dos miembros del Gobierno terciaron ya por la noche en tan delicada cuestión. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseveró que las autoridades están manejando una cifra de desaparecidos «bastante baja» aunque no la confirman oficialmente «por prudencia», ya que no tienen «confianza» en que «responda a la realidad». En declaraciones a la cadena Ser, explicó -en la línea de lo dicho días atrás desde la Generalitat valenciana- que «hay gente que denuncia una desaparición y luego no actualiza cuando el familiar aparece. Y también tememos que haya gente que esté desaparecida y que nadie haya reportado esa desaparición».

Por su parte, el titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó que en los «próximos días» darán a conocer la cifra que manejan el Gobierno y la Generalitat sobre los desaparecidos en la provincia de Valencia. «La razón fundamental y esencial (de dicha demora en facilitar la información) es que una vez que tiene lugar el efecto trágico de DANA, con los resultados devastadores en vidas humanas, se colapsan todos los centros de formalización de denuncia», dijo a La Sexta.

Aumenta la presencia del Ejército

Este lunes la normalidad trataba de instalarse en los puntos no afectados de la Comunidad Valenciana. En el centro de la capital del Turia, apenas afectada por las riadas, muchos negocios han abierto sus puertas. Y aunque a tan solo una decena de kilómetros la devastación es total, la vida sigue. «Duele mucho no poder ayudar», señalan muchos valencianos.

El general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, y la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano. EP

Las obligaciones laborales impedían que las largas colas de voluntarios en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, llegaron a ser 15.000 el sábado, quedan reducidas. A cambio, la presencia de uniformados del Ejército se multiplica. «Estamos en cada puerta y si no hemos llegado, lo haremos esta tarde o mañana», ha apuntado el jefe de la UME.

Por la mañana, el buque Galicia de la Armada arrivó al puerto valenciano para ayudar en la logística de los casi 8.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegadas. «Es un importante alivio», ha añadido. «Tened paciencia vamos a llegar a todos los sitios», detallan.

«Tenéis que estar preparados para lo peor», han advertido los mandos militares a los soldados que llegan estos días a la provincia de Valencia ante las dimensiones del desastre

Para ello, de forma escalonada, están llegando columnas y columnas de fuerzas de los tres ejércitos. «Tenéis que estar preparados para lo peor», les advierten sus mandos. «La operativa es complicada, hay mucha infraestructura dañada», ha recordado el general Marcos.

Por esta razón, el Cecopi ha prorrogado durante 48 horas más -al menos, hasta el miércoles próximo- la restricción de la circulación de vehículos particulares en las vías de acceso a los municipios más afectados por la DANA, una medida que lleva vigente desde el viernes por la noche. «Es imperativo que se reduzca la movilidad en esas vías porque existe riesgo extremo de colapso», advertía el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. En el mismo sentido, este lunes se suspenderán las clases en la ciudad de Valencia y localidades de su área metropolitana.

Los ecos del lío político

La jornada del lunes había llegado marcada por lo ocurrido en la visita de los Reyes, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón a Paiporta -una de las localidades más damnificadas- el domingo. Durante el paso de la comitiva oficial hubo gritos de «fuera», y lanzamiento de barro a la comitiva. Sánchez abandonó la comitiva mientras el Rey se quedó e intentó calmar los ánimos charlando con los vecinos.

«Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas», dijo el monarca, mientras que doña Letizia confesó que «cómo no van a sentirse así. Cómo no van a estar cabreados».