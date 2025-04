¿Retirada de billetes de 50 euros? Es un bulo

R. H. Jueves, 10 de abril 2025, 11:50 Comenta Compartir

No, no se ha ordenado la retirada de ningún billete. De esta manera el propio Banco de España ha salido al paso de las ... informaciones que circulan sobre la retirada de billetes de 50 euros, al tiempo que confirma que todos los billetes pueden seguir utilizándose, pues no van a perder su valor.

El único billete que se ha retirado es el de 500 euros, que aún así no han perdido su valor y siguen siendo moneda de curso legal hasta su total retirada. Billetes estropeados El uso normal de los billetes en circulación hace que se desgasten, se ensucien y se vayan deteriorando: a veces se producen roturas, desgarros o deterioro (por ejemplo, si se meten accidentalmente en la lavadora), pero esto no significa que los billetes pierdan su valor ya que, si se estropea un billete, puede canjearse por uno nuevo. Un caso especial son los billetes deteriorados por dispositivos antirrobo. Es mejor no aceptar estos billetes, pues podrías perder tu dinero. Un billete manchado de tinta puede ser señal de que ha sido robado. Muchos sistemas de seguridad antirrobo, como los instalados en cajeros automáticos o vehículos blindados, liberan tinta cuando alguien intenta forzarlos, marcando los billetes con colores intensos, normalmente violeta, azul, rojo, verde o negro. Estas manchas están diseñadas para inutilizar el dinero y dificultar su uso posterior. Si alguien intenta darte un billete claramente manchado por tinta de seguridad, recházalo y pide otro, ya que si las manchas proceden de un dispositivo antirrobo es posible que no tengas derecho a su reembolso. Según la normativa, el Banco de España solo puede canjear estos billetes si lo solicita el propietario original que haya sido víctima de la actividad ilícita que haya causado las manchas. Si ya has aceptado uno y lo llevas al Banco de España solo te lo canjearán si comprueban que las manchas son accidentales. ¿Cuándo se puede canjear un billete? El Banco de España solo cambia billetes deteriorados o defectuosos, y lo hace dentro de un procedimiento habitual, que nada tiene que ver con retiradas masivas ni campañas especiales. Si tienes un billete muy deteriorado o que ha sufrido daños accidentales puedes acudir a canjearlo a cualquiera de las oficinas del Banco de España. Te lo cambiarán por un billete nuevo de igual valor o te abonarán el importe en tu cuenta corriente.

