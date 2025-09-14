Dos acertantes del sorteo de Bonoloto ganan este domingo 138.077 euros

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 14 de septiembre, ha estado formada por los números 07 14 17 21 23 y 35.

El número complementario es el 09 y el reintegro, el 0. La recaudación es ahora de 1.820.100,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes premiados con 138.077,78 euros en Granollers (Barcelona) y San José de la Rinconada, Sevilla.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) hay tres acertantes premiados con 33.473,40 euros que han sido validados en dos administraciones de Jerez de la Frontera (Cádiz) y San Andrés (Santa Cruz de Tenerife).

Cómo se juega a la Bonoloto

Cada apuesta de Bonoloto consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 49, que van del 1 al 49. De la recaudación total, el 55 % se destina a premios, lo que hace de este sorteo una opción atractiva para quienes buscan probar suerte con una inversión relativamente pequeña.

Participar es sencillo y se realiza en unos pocos pasos:

- Elegir el sorteo: Puedes decidir si jugar solo al siguiente sorteo o a todos los que se celebren durante la semana, ya que los sorteos tienen lugar de lunes a domingo.

- Seleccionar tus números: Escoge la combinación de 6 números que quieras jugar o permite que el sistema genere una combinación aleatoria por ti.

- Multiples apuestas: Tienes la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez (apuestas sencillas de varios bloques) o una combinación con más números. Por ejemplo, elegir 7 números equivale a 7 apuestas, y 8 números corresponden a 28 apuestas.

- Añadir a la compra: Una vez seleccionadas las combinaciones, añádelas a tu compra.

- Decidir la continuidad: Puedes elegir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

- Revisar y jugar: Comprueba todas las opciones antes de confirmar tu participación.

Qué probabilidades hay de ganar la Bonoloto

Las probabilidades aproximadas de acertar en la Bonoloto son las siguientes:

Categoría 1ª (6) 1 entre 13.983.816

2ª (5+C) 1 entre 2.330.636

3ª (5) 1 entre 55.491

4ª (4) 1 entre 1.032

5ª (3) 1 entre 57

Reintegro 1 entre 10

