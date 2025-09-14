HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 14 de septiembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Dos acertantes del sorteo de Bonoloto ganan este domingo 138.077 euros

La recaudación ha ascendido a 1.820.100,00 euros

R. H.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:02

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 14 de septiembre, ha estado formada por los números 07 14 17 21 23 y 35.

El número complementario es el 09 y el reintegro, el 0. La recaudación es ahora de 1.820.100,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes premiados con 138.077,78 euros en Granollers (Barcelona) y San José de la Rinconada, Sevilla.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) hay tres acertantes premiados con 33.473,40 euros que han sido validados en dos administraciones de Jerez de la Frontera (Cádiz) y San Andrés (Santa Cruz de Tenerife).

Cómo se juega a la Bonoloto

Cada apuesta de Bonoloto consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 49, que van del 1 al 49. De la recaudación total, el 55 % se destina a premios, lo que hace de este sorteo una opción atractiva para quienes buscan probar suerte con una inversión relativamente pequeña.

Participar es sencillo y se realiza en unos pocos pasos:

- Elegir el sorteo: Puedes decidir si jugar solo al siguiente sorteo o a todos los que se celebren durante la semana, ya que los sorteos tienen lugar de lunes a domingo.

- Seleccionar tus números: Escoge la combinación de 6 números que quieras jugar o permite que el sistema genere una combinación aleatoria por ti.

- Multiples apuestas: Tienes la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez (apuestas sencillas de varios bloques) o una combinación con más números. Por ejemplo, elegir 7 números equivale a 7 apuestas, y 8 números corresponden a 28 apuestas.

- Añadir a la compra: Una vez seleccionadas las combinaciones, añádelas a tu compra.

- Decidir la continuidad: Puedes elegir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

- Revisar y jugar: Comprueba todas las opciones antes de confirmar tu participación.

Qué probabilidades hay de ganar la Bonoloto

Las probabilidades aproximadas de acertar en la Bonoloto son las siguientes:

Categoría 1ª (6) 1 entre 13.983.816

2ª (5+C) 1 entre 2.330.636

3ª (5) 1 entre 55.491

4ª (4) 1 entre 1.032

5ª (3) 1 entre 57

Reintegro 1 entre 10

