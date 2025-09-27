HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Tres agraciados de la Bonoloto de este sábado ganan 45.212 euros

La recaudación ha ascendido a 2.164.437 euros

R. H.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:21

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado 27 de septiembre ha estado formada por los números han sido el 1, 22, 27, 35, 42 y 47. El complementario ha sido el número 41 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 133 de Barcelona, situada en Travessera de les Corts, 199; en la nº 11 de Narón (A Coruña), situada en C.C. Alcampo; y en el Despacho Receptor nº 18.060 de Burgos, situado en el número 1 de la calle Jesús María Ordoño. Los agraciados se llevan 45.212,04 euros, respectivamente.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.164.437 euros.

