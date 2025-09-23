Tres acertantes de la Bonoloto se embolsan 54.000 euros este martes

Administración de Orihuela en la que se selló uno de los boletos acertantes.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 23 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 2, 04, 16, 23, 35 y 42. El complementario ha sido el número 41 y el reintegro el 02.

Este último sorteo deja tres acertantes de segunda categoría. Los agraciados sellaron sus boletos en Valladolid, Palma de Mallorca y Orihuela (Alicante). Cada uno de ellos se lleva casi 54.000 euros. Al no haber acertantes de primera categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo.

La recaudación ha ascendido a 2.616.132,50 euros a través de 5.232.265 apuestas.

