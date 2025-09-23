HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 23 de septiembre, en Extremadura?
Administración de Orihuela en la que se selló uno de los boletos acertantes.
Loterías y apuestas

Tres acertantes de la Bonoloto se embolsan 54.000 euros este martes

La recaudación ha ascendido a 2.616.132,50 euros

R. H.

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:16

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 23 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 2, 04, 16, 23, 35 y 42. El complementario ha sido el número 41 y el reintegro el 02.

Este último sorteo deja tres acertantes de segunda categoría. Los agraciados sellaron sus boletos en Valladolid, Palma de Mallorca y Orihuela (Alicante). Cada uno de ellos se lleva casi 54.000 euros. Al no haber acertantes de primera categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo.

La recaudación ha ascendido a 2.616.132,50 euros a través de 5.232.265 apuestas.

