Cuatro acertantes de la Bonoloto se llevan este lunes más de 36.000 euros

R. H. Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:00 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 22 de septiembre de 2025, ha estado formada por los siguientes números: 8, 10, 13, 27, 36 y 49. El complementario ha sido el número 15 y el reintegro el 4.

Al no haber acertantes de Primera Categoría -seis aciertos-, el importe correspondiente pasa a engrosar el Bote para el siguiente sorteo o jornada.

De Segunda Categoría ha habido cuatro acertantes que se embolsan 36.091,70 euros, respectivamente. Los afortunados sellaron los boletos agraciados en puentos de venta de Lloseta, Islas Baleares (calle Guillermo Santandreu, 5); Vigo, provincia de Pontevedra (calle Salamanca, 12); en el centro comercial Nervión Plaza de Sevilla (avenida Luis de Morales); y en Torredembarra, en la provincia de Tarragona (Passeig de la Sort, 19-21 loc 3).

La recaudación de este último sorteo ha ascendido a 2.385.400 euros.

Temas

Bonoloto