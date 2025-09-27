Cinco acertantes de La Primitiva ganan 41.063,55 euros este sábado

R. H. Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:43 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este este sábado 27 de septiembre, ha estado formada por los números 46, 33, 41, 44, 18, 27. El número complementario es el 06 , el reintegro es el 07 y el Joker ha correspondido al número 7255931.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 17.025 de Portugalete (Bizkaia), en el nº 27.150 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), en la Administración de Loterías nº 1 de Utrera (Sevilla), en la nº 1 de el Puente de Sanabria – Galende (Zamora) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La recaudación del sorteo ascendió a 10.390.513,00 euros.