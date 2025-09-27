HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Cinco acertantes de La Primitiva ganan 41.063,55 euros este sábado

La recaudación del sorteo ascendió a 10.390.513,00 euros

R. H.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:43

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este este sábado 27 de septiembre, ha estado formada por los números 46, 33, 41, 44, 18, 27. El número complementario es el 06 , el reintegro es el 07 y el Joker ha correspondido al número 7255931.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 17.025 de Portugalete (Bizkaia), en el nº 27.150 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), en la Administración de Loterías nº 1 de Utrera (Sevilla), en la nº 1 de el Puente de Sanabria – Galende (Zamora) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La recaudación del sorteo ascendió a 10.390.513,00 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  3. 3 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  4. 4 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  5. 5 Aparatoso accidente de una caravana médica en la A-5, a su paso por Badajoz
  6. 6 En estado critico una chica de 14 años tras ser atropellada
  7. 7

    Turismo de lujo en Extremadura: Del hotel de cinco estrellas a dormir en una cúpula de cristal
  8. 8 Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención
  9. 9

    «Tengo cinco hijos y ninguno es mío»
  10. 10 Paralizan la exhumación de víctimas en la mina La Paloma de Zarza la Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cinco acertantes de La Primitiva ganan 41.063,55 euros este sábado

Cinco acertantes de La Primitiva ganan 41.063,55 euros este sábado