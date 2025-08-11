El restaurante único en el mundo donde los pedidos equivocados son parte del encanto y la experiencia Descubre este restaurante donde los errores en los pedidos no solo se aceptan, sino que crean una experiencia única llena de humanidad y nuevas formas de entender la demencia

Irene Toribio Lunes, 11 de agosto 2025, 10:35 Comenta Compartir

En pleno corazón de Tokio, existe un restaurante único en el mundo donde los pedidos equivocados no son un error, sino que son el alma de la experiencia. Aquí los clientes se alegran de recibir un mal servicio. Pides 'dumplings' y te traen sopa de miso. Pides pescado a la plancha y quizás te traigan sushi... Este singular local, bautizado como 'El Restaurante de los Pedidos Equivocados', desafía las reglas tradicionales de la gastronomía al contratar exclusivamente a camareros que viven con demencia. Aunque el 37% de los pedidos llegan mal a las mesas, el 99% de los clientes se marchan satisfechos y con una sonrisa. ¿El motivo? la interacción humana que convierte cada visita en un momento inolvidable. Este restaurante está cambiando la forma de entender la demencia y creando un ambiente de inclusión y esperanza.

Este icónico e inusual local, destacado en Forbes, ha conseguido acaparar todas las miradas y calar hondo en los corazones de quienes lo visitan. Aquí es habitual que los camareros traigan el plato equivocado, malinterpreten lo que pide un cliente o se beban el vaso de agua que debían llevar a alguna mesa. Y no importa.

El restaurante de los pedidos equivocados

«Concientizar sobre la demencia y hacer que la sociedad sea un poco más abierta y relajada. Ese es nuestro objetivo», señalan contundentes los dueños de este espacio, donde los errores humanos involuntarios se han convertido en el producto final del restaurante, más que la comida en sí.

Shiro Oguni, un director de televisión japonés, creó este negocio para cambiar la percepción sobre el envejecimiento y el deterioro cognitivo tras una experiencia personal.

Cómo nació este original restaurante

La idea se le ocurrió cuando le sirvieron un dumpling en lugar de una hamburguesa durante una visita a una residencia de ancianos. Al principio, iba a devolver el dumpling, pero luego se dio cuenta de que estaba en un mundo diferente, con distintos niveles de funcionalidad, incluyendo errores que en realidad no le perjudicaban. ¿Por qué no aceptar lo que recibía como una forma de respetar las dificultades que enfrentaban las personas a su alrededor, como un acto de bondad y humildad? Y así fue.

La primera edición de este restaurante se inauguró en 2017 y tuvo un gran éxito. Desde entonces, el restaurante ha seguido colaborando con diferentes establecimientos gastronómicos de la capital nipona y está revolucionando la experiencia culinaria por todo el planeta.

Temas

Tokio

Forbes