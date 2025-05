Un restaurante de Santander censura la boda gay del alcalde de Cudillero: «No hay más que vicio»

Ana del Castillo Santander Jueves, 22 de junio 2023, 11:04 Comenta Compartir

La publicación se hizo el 18 de junio a las seis y media de la tarde en el muro de Facebook de la Hostería de Adarzo, en Santander: «En este país no hay más que vicio». Y debajo, acompañando al mensaje, el enlace de una noticia en la que se informaba de la boda entre el alcalde socialista de Cudillero, Carlos Valle, y su pareja Rafa Oñate, jefe de gabinete del ministro Félix Bolaños.

El comentario pasó desapercibido durante unos días, disimulado entre fotos de besugos, platos de la carta y recetas, hasta que este pasado martes alguien encendió la mecha y comenzaron a llover las críticas. En menos de 24 horas el post acumuló más de 120 mensajes reprochando al dueño del negocio «la falta de empatía y respeto» hacia los demás y pidiendo el boicot al restaurante. «Un sitio al que nunca ir», «Qué triste tener que leer esto en pleno 2023», «Además de mostrar sus ideas retrógradas con un comentario repugnante, demuestra tener pocas luces al poder perjudicar a su negocio», «Tenemos muy claro dónde no ir jamás»... Las reseñas negativas comenzaron a inundar las valoraciones del local en Google, en su página de Facebook e incluso en Tripadvisor, donde se ha tenido que suspender temporalmente el envío de nuevas opiniones «debido a un incidente reciente que ha captado la atención de los medios de comunicación y ha provocado que se reciba un gran volumen de opiniones que no incluyen una experiencia real en el establecimiento», señala la página web de reseñas.

Ampliar

Juan Manuel Gómez, propietario del negocio ubicado en la calle Adarzo y autor de la publicación, ha respondido por medio de un mensaje a la llamada de este periódico (textual): «Se ha malinterpretado el comentario, simplemente quise decir que me parecía excesivo el alarde de Gran Boda Gay en los tiempos que corren, con las necesidades de muchas familias». Sin rectificación de ningún tipo y ante el revuelo generado, Gómez retiró anoche el post de su muro de Facebook.

Igualmente aparecía en su muro de Facebook la noticia que acompañaba a la desafortunada frase sobre el enlace matrimonial entre el alcalde de Cudillero, Carlos Valle, y su pareja Rafa Oñate. «Nosotros eso ya lo tenemos superadísimo y no queremos hacer valoraciones al respecto», ha señalado el regidor asturiano.

La publicación del comentario llega precisamente en el mes del Orgullo Gay, 30 días que se emplean para concienciar sobre la lucha por la igualdad y la dignidad de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, queer, asexuales y demás personas que forman parte de la comunidad LGBTQ+. Regino Mateo, presidente de Alega, la asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans de Cantabria, al tanto del revuelo generado, cree que «ha llegado el momento de que no tengamos que ser el muñeco de las agresiones y los insultos de los demás. Es algo absurdo y gratuito, incluso desde el punto de vista comercial, que un restaurante publique algo así en sus redes ante algo que no les afecta. Parece de película».

Sobre la justificación que ha dado el dueño del negocio y de la polémica frase a este periódico, el presidente de Alega cree que no hay lugar a la mala interpretación: «¿Si unos clientes quieren celebrar una boda en su negocio les ofrece un bocadillo de salchichón para no hacer alarde económico? Lo que ocurre es que la gente suelta las cosas sin pensar, sin saber el daño que puede hacer, por ejemplo, a un joven que en estos momentos tenga dudas sobre su orientación sexual. Y no hay ni aclaracion ni disculpa».

Crecen los delitos de odio

Según un estudio reciente de LLYC, una de las principales agencias del sector de la comunicación, los mensajes de odio contra el colectivo LGTBI han crecido más de un 130% entre 2019 y 2022 en España. El informe 'Discurso de odio y orgullo LGTBIQ+ en la conversación digital', que ha analizado más de 12 millones de mensajes y casi 800.000 perfiles de Twitter, señala que el soporte de esos mensajes de odio son principalmente las redes sociales. Entre las conclusiones del estudio destacan datos preocupantes, como el aumento de los tuits que cargan contra el colectivo de más de un 130%.