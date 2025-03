Relaciones 'DADT' en la no monogamia: Pros, contras y reglas del «Don't Ask, Don't Tell» Las relaciones DADT ('Don't Ask, Don't Tell') son un tipo de no monogamia donde la discreción es la clave. Descubre qué son, sus reglas, ventajas y riesgos. ¿Funcionan realmente?

Irene Toribio Domingo, 9 de marzo 2025, 18:20 Comenta Compartir

El mundo de las relaciones ya no es como lo conocíamos. Ha evolucionado tanto que atrás quedó, en muchos casos, la pareja monógama al uso. Relaciones abiertas, poliamor, anarquía relacional (esta última muy de moda tras 'Machos Alfa'), relaciones híbridas... las posibilidades son casi infinitas y lo único que hace falta es un acuerdo entre los miembros de la pareja (que ya os adelantamos que en algunos casos pueden ser más de dos). Hoy vamos a hablar de las relaciones 'DADT', un tipo de relación no monógama que está in crescendo en todas partes. Descubre qué son, cómo funcionan y si realmente tienen futuro en el universo de las relaciones.

'DADT' proviene del inglés y significa «Don't ask, don't tell» («no preguntes, no cuentes»). Consiste en un tipo de relación donde los miembros de la pareja gozan de total libertad de tener relaciones o encuentros con terceros y la única regla es la discreción. Es decir, no contarle al otro lo que se está haciendo fuera de la pareja. Y no preguntar al respecto, claro.

El térmico empezó a acuñarse originalmente en la política militar de Estados Unidos (allá por 1993), cuando se prohibía a los militares LGTBQ+ mostrar abiertamente su orientación sexual. Desde entonces comenzó a utilizarse en aquellas relaciones no monógamas donde la discreción es el elemento clave.

Cómo funcionan las relaciones DADT

Una relación de este tipo se basa en un acuerdo consensuado entre las partes de la pareja donde las personas involucradas pueden tener relaciones o encuentros con terceros sin compartir detalles con su 'pareja principal'. Se basa en la idea de que saber demasiado puede generar incomoidad o inseguridad en el otro, por lo que «no contar» y «no preguntar» es clave, separando lo emocional de la ecuación.

Este tipo de acuerdo es más común en parejas que desean mantener estabilidad en su relación principal sin eliminar por completo la posibilidad de explorar fuera de ella.

¿Funcionan la relaciones DADT?

Las nuevas corrientes de la no monogamia (como el poliamor y la anarquía relacional) han promovido una mayor transparencia y comunicación. Por eso, para muchos que practican este tipo de relaciones, las DADT pueden generar confusión al considerarse que se trata de huir de las conversaciones que generen conflicto o sean complicadas. Sin embargo, en muchos casos esta 'desinformación' funciona y algunas parejas prefieren 'no saber'.

Pros y contras de las relaciones DADT

Ventajas:

- Reduce el riesgo de celos y ansiedad al no saber detalles.

- Puede facilitar la exploración sin comprometer la estabilidad.

- Se adapta a personas que prefieren la privacidad.

Inconvenientes:

- Puede generar desconfianza si una de las partes no se siente segura.

- Puede ser difícil establecer límites sin comunicación clara.

- Si las emociones cambian, el acuerdo podría volverse insostenible.

Temas

Sexo