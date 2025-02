La reina Letizia 'rapea' por la salud mental

Sara Rubio Martes, 10 de octubre 2023, 13:22 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

La reina Letizia, como experta en comunicación, es única en saber captar la atención de todo aquel que la escucha y centrar el interés en su discurso. Esta vez, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental se ha atrevido a entonar unos versos de rap en el acto organizado por la Confederación Salud Mental España en colaboración con la Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

«Hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentando. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero, ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?», ha entonado la reina en un momento de su intervención.

La letra corresponde a la canción 'No es egoísmo', del rapero español El Chojín, que habló abiertamente de sus problemas de salud mental en el podcast del presentador Ángel Martín y reconoció que sufrió un brote psicótico. El cantante, que tiene el récord Guiness en sílabas cantadas en un minuto con un total de 921, también estaba invitado al acto.

Ampliar La reina Letizia a su llegada al acto esta mañana. EP

Además, la Reina era plenamente consciente de que la prensa se iba a centrar en su rap y así trataría el tema de la salud mental: «Se me ocurre que si esta tarde o mañana algún medio de comunicación titula «la reina 'rapea' por la salud mental» bien estará que de nuevo tratemos de llevar la atención a algo tan importante». Y, para centrar aún más el foco en su mensaje, la esposa de Felipe VI se ha puesto un vestido que ya ha llevado en siete ocasiones anteriores. Se trata de una pieza firmada por la casa parisina Sandro en color verde con un estampado tipo pañuelo.

Además del rap, Letizia ha querido dejar claro que «la inversión en salud mental es la garantía de un futuro próspero y equitativo para todas las personas». Porque, ha asegurado, «todos tenemos limitaciones, miedos, aversiones, desconfianza, inseguridades». La Reina no es la única en la realeza mundial que centra sus esfuerzos en la visibilidad de la salud mental. Los duques de Sussex, los príncipes de Gales o Amalia de Países Bajos también han hablado abiertamente sobre ello.

