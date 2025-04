¿Cómo recupero un mensaje eliminado en WhatsApp?

redacción Miércoles, 17 de agosto 2022, 14:48 Comenta Compartir

Poco a poco WhatsApp va incorporando nuevas herramientas, como esta de eliminar mensajes que ha salvado a más de uno de un error grave... Mandarle un mensaje por error a tu jefe en lugar de a un amigo, arrepentirnos de decir algo después de darle al botón de enviar, desvelar una sorpresa que llevábamos tiempo guardando... Así que, normalmente, cuando borramos mensajes de WhatsApp es porque no queremos que le llegue a la otra persona. Pero, ¿te ha pasado que le das a 'eliminar para mí' en lugar de 'para todos' por error, y ahora no sabes cómo recuperarlo para borrárselo a la otra persona? Que no cunda el pánico, te damos la solución. Si tienes iPhone ya conocerás esta función, pero si eres de Android todavía no existe para ti... de momento.

WABetaInfo, sitio web especializado en anunciar novedades de WhatsApp, asegura que esto va a cambiar muy pronto. Detallan que la opción que ya está disponible en iOS se ha comenzado a probar para Android 2.22.13.5. WABetaInfo explica que la función está ya disponible para unos pocos afortunados, aunque terminará lanzándose para todo el mundo.

La herramienta permitirá que los usuarios puedan deshacer el 'eliminar para mí' justo después de haberlo hecho. Solo en ese momento se podrá recuperar el mensaje, pero es más que suficiente para corregir el error y que el usuario realmente pueda borrar el mensaje en el chat para todo el mundo.

Hasta que llegue la función a tu dispositivo, solo te podemos recomendar tener mucho cuidado y si vas a borrar un mensaje, no hacerlo con prisas para no confundirte y clicar en 'solo para mí', en lugar de 'eliminar para todos', ya que tú dejarás de verlo pero el mensaje llegará como si nada.

