Recipientes de plástico: cuándo debes dejarlos de usar y por qué

Redacción Hoy Jueves, 20 de febrero 2025, 18:51 Comenta Compartir

El uso de envases de plástico (no específicos para ello) para guardar, calentar y recalentar comida es una práctica muy habitual en miles de hogares. Sin embargo, podría ser peligroso. Según advierten autoridades alimentarias de Finlandia tras estudios recientes, estos recipientes pueden liberar sustancias químicas perjudiciales, especialmente cuando entran en contacto con alimentos calientes o ácidos. Tal y como apunta un artículo publicado por 'Iltalehti', la Autoridad Alimentaria de Finlandia no recomienda reutilizar estos envases para almacenar alimentos. ¿El motivo? Por lo general, el fabricante sólo prueba el embalaje para el uso para el que fue concebido originalmente, por lo que es posible que se transfieran sustancias químicas a los alimentos almacenados en él.

Merja Virtanen, especialista de la Autoridad Alimentaria de Finlandia, advierte que no todos los plásticos son iguales. Cada tipo de plástico tiene una resistencia diferente al calor, por lo que es crucial verificar siempre si un recipiente es apto para microondas antes de usarlo. Esta información suele estar en las etiquetas del envase; por lo que si no se menciona nada sobre su seguridad, es mejor no arriesgarse.

Y el microondas no es el único riesgo. Lavar estos recipientes en el lavavajillas también puede suponer un riesgo. El agua caliente y los detergentes fuertes ablandan la superficie del plástico, aumentando la probabilidad de que se liberen microplásticos y sustancias químicas a los alimentos.

El momento de reemplazar tus recipientes de plástico

Para saber cuándo es momento de reemplazar tus recipientes de plástico, has de tener claro que si están dañados, con grietas o manchas blancas, deben desecharse. Las marcas blancas suelen ser el resultado de un calentamiento excesivo, lo que indica que la estructura del plástico se ha visto comprometida y no sigue siendo apto para su uso.

Si bien un uso aislado de un envase dañado puede no tener un impacto significativo en la salud, el uso continuado sí representa un riesgo.

Recomendaciones para un uso seguro:

- Elige envases aptos para uso alimentario: Es importante que no reutilices envases de productos como helados u otros alimentos procesados que vienen en envases de plástico. Estos recipientes no están diseñados para múltiples usos y podrían liberar compuestos químicos al usarse de manera inadecuada.

- Evita el lavavajillas: Lavar a mano con agua tibia y un detergente suave puede prolongar la vida útil de los recipientes sin comprometer su seguridad.

- Reemplaza con frecuencia: Especialmente si notas daños físicos o decoloración.