Algunas de sus creaciones, fotografiadas por Eugenio Recuenco, son obras de arte por partida doble. Artífice de colecciones como 'Compulsión', Ana González Rodríguez (Toledo, 1970), ... que firma con el nombre artístico de Ana Locking, es una diseñadora, empresaria y fotógrafa que lleva años experimentando el éxito. Premio Nacional de Diseño de Moda 2020 y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2021, hablamos con una de las causantes más interesantes de la revitalización de la moda española.

- ¿Qué puede afirmar?

- Que me dedico a hacer lo que me gusta sin importarme los obstáculos que tenga que vencer. Predico con el ejemplo: es importante no limitarse.

- ¿Siempre fue tan extrovertida?

- ¡No! [ríe]. Yo fui una niña tímida y bastante rebelde, las dos cosas al mismo tiempo.

- ¿Qué recuerda de su infancia?

- Mi madre era modista, así es que me he criado entre mucha ropa. Recuerdo que la ayudaba en sus tareas; me decía, 'oye, cóseme estos bajos', o 'colócame todo esto en perchas', o 'guárdame los patrones'... Siempre me ha gustado mucho trabajar con las manos.

- ¿A qué lo atribuye?

- Pues...; soy hija única y, por un lado, no quería dejar que, sobre todo mi madre, me absorbiera mucho, así es que siempre me rebelaba contra esa posibilidad [sonríe]. Pero luego, por otra parte, como no tenía hermanos, me acostumbré a jugar sola. Y, al final, cuando juegas solo, dedicas mucho tiempo a lo que son trabajos manuales, que encima me gustaban. Siempre estaba maquinando cosas con las manos.

- ¿Con quién se relacionaba?

- Teníamos enfrente una vecina que tenía cinco hijas, la menor con 17 años y la mayor con 30 y algo. Yo siempre estaba metida en casa de mi vecina porque ese ambiente de cinco chicas de allá para acá me fascinaba, ¡siendo hija única! La más jovencita era un poco 'punky'. Hablo de los años 82, 83, 84... Me fascinaba verla maquillarse para irse al Rock-Ola. Ella fue la que me enseñó quién era David Bowie, Marc Bolan (T. Rex), el glam-rock de la época...; yo escuchaba esa música, con nueve o diez años, gracias a mi vecina, y alucinaba cuando se maquillaba y se cardaba el pelo. Me pasaba las horas muertas mirándola.

Una virtud «Tengo orgullo de clase trabajadora, todo lo he hecho a base de muchísimo esfuerzo y curro»

- ¿Consentida?

- No, nunca lo he sido y, de hecho, me hubiera gustado serlo más, pero siempre me engañaban. Recuerdo a mi madre diciéndome, 'ahora no podemos, pero a la vuelta te lo compro'. Y a la vuelta a mí se me había olvidado. En mis cumpleaños, en Reyes y todo eso siempre han sido muy cautelosos conmigo, porque mi familia es obrera. Toda mi vida he vivido en Usera. Hemos vivido bien, pero en mi casa nunca ha sobrado el dinero. No he conocido la abundancia [ríe]. Lo que aprendí muy bien es a darle valor al trabajo, a saber que tienes que trabajar y hacer tu trabajo muy bien hecho.

- ¿Qué tiene?

- Tengo mucho orgullo de clase trabajadora, todo lo he hecho a base de esfuerzo y curro.

- ¿Caprichosa?

- Pues la verdad es que no lo soy, entre otras cosas porque la vida me ha ido enseñando que hay que aprender que lo que te da la felicidad son las cosas pequeñas del día a día. O sea, la felicidad te la da, por ejemplo, ver por la noche una película, debajo de una manta, haciendo manitas con tu novio, con tu novia o con la pareja que tengas [sonríe]. Hombre, de vez en cuando a lo mejor me doy un capricho; me dedico a la moda, me gusta y me interesa la estética, y de pronto puede que me guste algo y voy y me lo compro. Pero en eso de los caprichos soy más bien boba, en lo que sí invierto es en mi trabajo, y si veo un tejido carísimo que creo que va a ir genial para un vestido, lo compro.

- ¿Cuándo tomó conciencia de que era una artista?

- No lo sé, los que somos muy currantes nos dedicamos a currar y currar sin pensar en si eres artista o qué eres. Yo necesito expresarme, y también tengo impulsos creativos, y siento emociones que necesito compartir, y mi forma de hacerlo es a través de la moda, porque para mí la moda es mi manera de contar historias, y quiero contarlas de la mejor forma posible. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero tengo? Tengo 50, ¡pues me gasto 80! Tengo 80, ¡pues me gasto 200! Siempre voy más allá de lo que puedo gastar, aunque tenga que sacrificar muchas cosas. Pero nunca me he parado a pensar si soy artista o qué soy.

- ¿Qué le caracteriza a la hora de crear sus colecciones?

- Pues, fíjese, creo que soy capaz de trasladar a la moda cualquier tema. Siempre he estado muy comprometida a nivel social, a nivel político, a muchos niveles, y todo aquello que me ha interesado, por muy difícil que resultara hacerlo, lo he trasladado a la moda. Tengo la habilidad de llevar a la moda temas políticos y sociales, que suelen tratarse más en cine, literatura, teatro o danza, pero apenas en la moda. Cualquier tema que me importe, me afecte, me interese o me seduzca lo traduzco en moda.

- ¿Qué no tiene?

- Prejuicios, no le doy muchas vueltas, por ejemplo, a si esto que hago es para hombre o para mujer, y no es que tenga la pretensión de hacer una ropa no binaria, sino que siempre he mezclado todo, estéticas y tejidos, sin prejuicios de ningún tipo. Yo estoy abierta a todo, y utilizaré todo lo que pueda estar al servicio de lo que quiera contar.

En contra de los excesos «Deberíamos parar el carro y decir: 'Tengo que comprar mejor y menos'»

- ¿Qué es ser elegante?

- Ser elegante es una actitud para con uno mismo y para con los demás. Por ejemplo, saber callar en el momento adecuado, incluso saber dar un golpe en la mesa cuando tienes que darlo, y darlo también del modo más elegante posible. Es una forma de ser en la vida, o lo eres o no lo eres, y todo lo demás te acompaña pero no te vuelve elegante.

El negro nunca falla

- ¿Cómo vestir?

- Depende de cómo te levantes cada día, pero no para que tu ropa vaya acorde con tu estado de ánimo, sino muchas veces para lo contrario. Que estás mal a nivel emocional, que estás bajito de ánimo, que te dices que si pudieras no te levantarías de la cama, pues ese día es el que te tienes que pintar los labios bien rojos o ponerte un tacón..., vestirte bien y decirte que vas a poder con la realidad, porque la moda nos ayuda a que la realidad no nos atrape; cuando la realidad te atrapa, tenemos que dejarnos volar y soñar, y la moda nos lo permite. Y si un día te levantas juguetón, pues a jugar, claro, que nadie te amargue el día.

- ¿Qué básicos recomienda?

- Un traje de chaqueta y cualquier prenda de color negro, ya sea un pantalón, un 'blazer', un jersey de buena lana, una camisa...; cualquier prenda negra te funcionará siempre. En cuanto a los trajes de chaqueta, a mí me gustan con color, con estampados.

- ¿Y un accesorio?

- Pendientes, muchos pendientes en la misma oreja.

- ¿Qué lamenta que suceda?

- Los políticos no son verdaderos profesionales de la política, porque priman más sus egos que estar al servicio de los ciudadanos; unos más que otros, unos partidos más que otros, pero al final esta situación la pagamos los ciudadanos.

- ¿A qué estamos asistiendo?

- Hay una revolución feminista que va más allá del género, porque hay muchos aliados que están sumándose a esta revolución. Los cuestionamientos de género también es algo que está revolucionando mucho la forma de vivir de los jóvenes, de entender la vida y de posicionarse. Los jóvenes ahora mismo están mucho más comprometidos que los adultos con los grandes temas que afectan a nuestro planeta, por ejemplo con el cambio climático, y eso da esperanza a la hora de creer que es posible mejorar este mundo, y el futuro que nosotros no conoceremos. El pensamiento contemporáneo debería encontrar un equilibrio entre la utopía y la nostalgia. Los jóvenes miran más hacia la utopía, y la gente más mayor mira más hacia la nostalgia. Habría que aprender del pasado para mirar hacia el futuro, y nadie debería desentenderse a la hora de aportar todos nuestro granito de arena para que lo que no funciona, o nos hace mal, cambie.

Jóvenes y mayores «El pensamiento contemporáneo debería encontrar un equilibrio entre utopía y nostalgia»

- ¿Optimista?

- A veces, incluso, ingenuamente optimista.

- ¿Qué piensa del auge de la compraventa de ropa de segunda mano?

- Creo que tenemos que parar el carro y replantearnos las cosas que hacemos, pensarlas mejor. Está muy bien dejarse llevar por lo emocional, por lo que te apetece, por lo que te puedes permitir, pero hay cuestiones que tenemos que analizarlas y pensarlas bien, y una de ellas tiene que ver con toda la ropa que tenemos. Deberíamos para el carro y decir: 'Tengo que comprar mejor y menos'. Y también la gran industria de la moda debe reflexionar. ¿Qué es eso de intentar lavarse la cara colocando cuatro etiquetas ecológicas a ver qué pasa? La gente es lista, ya no engañas al público.

- ¿Seguro?

- Bueno, también es cierto que el público mira hacia otro lado y cada semana se quiere comprar dos vaqueros, porque como cuestan 30 pavos o 15, pues la gente se compra un vaquero a la semana y eso no puede ser. Con un vaquero se contamina mucho el planeta. A ver, un vaquero te puede durar cuatro años y lo puedes lavar cada quince puestas. Quiero decir que los vaqueros, cuanto más usados, más bonitos. Hay regiones en China que se dedican sólo a los vaqueros y que están totalmente contaminadas. Hay que comprar más con la cabeza.

- ¿A que diría que no?

- A hacer algo en lo que no creo, o que vaya contra mis principios. Algunas cosas me han propuesto, con las que podría haber ganado mucho dinero, a las que he dicho que no. Una vez me propusieron sacar a las modelos con flotadores en la pasarela y me negué. Yo no trabajo para hacerme rica como sea, ni ganar dinero es lo principal para mí. Si me ofrecen un patrocinio que encaja con la historia que quiero contar, bienvenido sea. De lo contrario, no lo acepto.

- ¿Le han ofrecido participar en programas de moda en televisión?

- Algunas veces, pero he dicho que no. Estoy en 'Drag Race España: All Stars' porque disfruto mucho con ese programa, porque soy una apasionada del travestismo, del 'drag' y del 'underground'; el travestismo es una de las últimas manifestaciones creativas que quedan. Me fascina ese programa.

- ¿En quiénes se apoya?

- En mis amigos y en mis padres. Tengo muy buenos amigos, los que forman parte de mi círculo íntimo, y otros más periféricos formados por otros amigos. Los íntimos son aquellos a los que les dices, a la hora que sea, '¡no puedo más, vente por favor!', y aparecen a la media hora con una botella de champán y te dicen, '¡venga, celebremos el día jodido que estás pasando!'. [Risas] Bueno, y tengo también a mi pareja...

- ...¿esa con la que hace manitas mientras ven una película bajo la manta?

- [Risas] Exacto. Mi pareja lo es todo en mi vida, mi gran amor y todo. Y sí, llevo con mi pareja 17 años y seguimos haciendo manitas mientras vemos una película bajo una manta. ||