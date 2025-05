Readmitida una trabajadora que fue despedida estando embarazada

R. C.

El Juzgado de lo Social número 6 de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado readmitir a una trabajadora en su puesto de trabajo tras haber sido despedida por parte de su empresa cuando estaba embarazada de 27 semanas. La sentencia, que puede ser recurrida, ha sido dada a conocer desde UGT Canarias.

La afectada, que ejercía como cocinera para la empresa concesionaria de la cafetería del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, ha vuelto a retomar su actividad laboral después de este fallo judicial favorable.

Según detalla el sindicato, el 9 de febrero de 2022 la empresa comunicó a la trabajadora que el ERTE por causa mayor derivado de la pandemia había sido aceptado, siendo la susodicha afectada directamente. La demandante ya había causado baja por incapacidad temporal con fecha previa a este comunicado, el 11 de enero de 2022, además de contar posteriormente con informe médico donde se recoge que estaba embaraza de 27 semanas y un día.

Vulneró sus derechos

Si bien la empresa alegó cambios en la producción y necesidad de reorganización de las tareas, el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores establece los supuestos en los que el despido se ha de considerar nulo de pleno derecho, así en su aparado a) se recoge: «El de los trabajadores durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad...».

En su apartado b) dispone además que «el de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo de suspensión a que se refiere el apartado a...». Por todo ello, desde el juzgado tinerfeño se considera que la compañía vulneró los derechos laborales de su empleada.

UGT Canarias ha indicado que la afectada se ha reincorporado esta misma semana a su puesto de trabajo y recuerda a las empresas, en este caso particular, que la maternidad es una opción personal y que la Constitución Española vela para que no sea causa discriminatoria. Desde este sindicato advierten de que estarán atentos para que circunstancias como estas no se vuelvan a producir.