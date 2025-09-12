El puente de La Codosera

El año 2001, visité por primera vez La Codosera y, explorando la frontera, me llamó la atención una plataforma de hierro oxidado colocada sobre un ... arroyo entre El Marco y Marco, pueblo doble hispano-portugués. Mediría metro y medio y permitía saltar de España a Portugal salvando el fronterizo arroyo Abrilongo. Publiqué un reportaje sobre aquel viaje y califiqué la plataforma como el puente internacional más pequeño del mundo.

Un par de años después, volví a El Marco y charlé un rato con Joaquín, el dueño del bar tienda de la aldea. Lo habían abierto sus padres y era el único que quedaba de los cuatro que hubo en el pueblo: aquel de Joaquín y los de Agustín, Silverio y Antonio. Me contó que, últimamente, bastante turistas visitaban El Marco desde que a un tipo que apareció por la alquería le dio por escribir en la prensa que allí estaba el puente internacional más pequeño del mundo. Callé que servidor era aquel tipo y me acerqué a medir el puente, pero la pasarela de hierro con rústica barandilla había desaparecido y en su lugar habían instalado un puentecillo de obra muy cuco con un área de descanso en el lado de La Codosera.

Aquel puente internacional de hierro debía de ser el más pequeño del mundo. ¿Cómo iba a haber otro puente mundial de menos de metro y medio? Y el nuevo, también muy corto, podía perfectamente aspirar a tal título. Pero este verano me llevé un buen susto cuando leí las crónicas viajeras de Rosa Palo desde Canadá y en uno de los capítulos escribía sobre un pequeño puente internacional canadiense que allí es considerado el más pequeño del mundo. Pero leí el artículo y Rosa aclaraba que el título era falso porque el puente no tiene carácter internacional, sino que une dos partes de Canadá.

Aliviado, inicié mi segundo viaje completo por la Raya, desde la desembocadura del Miño hasta la del Guadiana, para contar la excursión en el periódico y de nuevo me sobresalté al descubrir en un lugar estratégico situado entre Ourense, Pontevedra y Portugal, justo en el punto más septentrional de Portugal, donde están los marcos fronterizos número uno luso y español, un puentecillo helicoidal de madera bastante corto colocado sobre un riachuelo fronterizo lamado Trancoso, que desemboca diez metros más abajo en el Miño y aparece en la foto que ilustra este artículo. Lo medí asustado, constaté que tenía dos metros más que el del Abrilongo y respiré orgulloso de que el puente internacional más pequeño del mundo siga estando en La Codosera.

En el viaje por la Raya de este verano, he visitado casi todos los puentes fronterizos entre España y Portugal. Son 22 y en la galería de fotos que publicamos en la edición digital de HOY, se pueden ver 16. Esperemos que pronto podamos publicar una fotografía real, no una maqueta ni un proyecto, del puente internacional sobre el Sever entre Cedillo y Nisa.

En la galería fotográfica de puentes están los más bonitos: el helicoidal y uno rústico sobre el Trancoso entre A Frieira y Cevide, el sorprendente y peligroso azud de Zarza, el romano de Alcántara entre Piedras Albas y Segura y el de La Codosera. También aparecen los más espectaculares (Ayamonte y Tui) y los situados sobre presas en Miranda do Douro, Fermoselle, Hinojosa de Duero y Cedillo, o el ferroviario en desuso de Barca d'Alva.

Entre España y Portugal, hay 61 pasos internacionales. El puente de Cedillo será el 62 y hay tres peticiones de nuevos puentes en el Duero entre Masueco y Ventozelo, entre Fermoselle y Urrós y en Las Arribes salmantinas. Pero ninguno será más pequeño que nuestro puente de La Codosera.