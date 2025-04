El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que la protección del lobo es intocable

Mientras algunas comunidades autónomas españolas pedían que se levantara la veda de cazar lobos, en Austria sucedía algo parecido. Un lobo había matado a unas ... 20 ovejas en Tirol, según la parte demandante, que solicitaba la persecución y exterminio del animal. Un juez autorizó la cacería y la organización ambientalista WWF apeló.

El caso llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ayer falló que ningún Estado miembro podía autorizar la caza de ningún ejemplar de 'Canis lupus' porque no se encuentra en un «estado de conservación favorable». Ni siquiera vale la justificación de los daños económicos que ocasiona su ferocidad.

«Solo podrá concederse una excepción a esta prohibición para evitar daños económicos si la población de lobos se encuentra en un estado de conservación favorable, lo que no ocurre en Austria», dice la sentencia. «Los lobos están estrictamente protegidos por la directiva de hábitats».

Conflicto

«La sentencia refuerza la visión a favor de la protección del lobo», afirma Laura Moreno, responsable del Programa de Especies de WWF. «Este es un proceso independiente, pero sienta un precedente. En España el lobo tampoco está en un estado de conservación favorable. Lo que está pasando aquí es que algunas comunidades autónomas, sobre todo al norte del Duero, pidieron permitir la caza de un número concreto de lobos. Pero el Gobierno no autorizó esos controles y no se hacen», explica.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea especifica lo necesario para obtener una excepción a la protección: «La población de lobo deberá encontrarse en un estado de conservación favorable» a nivel local, nacional y «transfronterizo» y la excepción no debe poner en peligro el estatus de protegido. «Hay un conflicto con las comunidades autónomas que se resisten, que no aplican los planes de coexistencia con la ganaría extensiva, que no tienen una estrategia de prevención a los ataques del lobo y que demoran la compensación al ganadero», insiste la representante de WWF.

Además, dice la corte europea, para un hipotético levantamiento de la veda, los daños graves que provoca la especie deben ser directos y atribuibles a un único ejemplar, nunca indirectos que afecten al ganado. La medida de cazarlo, además, debe «equilibrarse» con las otras de coexistencia. «El único camino viable es la coexistencia con la ganadería extensiva», dice Moreno.