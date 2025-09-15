HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la calle en la que tuvo lugar el suceso. RC

Prisión para la madre que ocultó un feto en el congelador de su casa en Toledo

El compañero sentimental de la mujer también ha ingresado en la cárcel y a ambos se les atribuye un delito de asesinato

J.M.L.

Toledo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:52

El Juzgado de Instrucción número 5 de Talavera de la Reina (Toledo) decretó este lunes prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre del feto encontrado muerto la pasada semana en Alberche del Caudillo (Toledo). El juzgado también ha ordenado el ingreso en la cárcel de su compañero sentimental y ambos se les atribuye un presunto delito de asesinato. Así lo confirmó la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

Los dos pasaron a disposición judicial el pasado viernes después de ser arrestados por la Guardia Civil por el hallazgo el 9 de septiembre de un feto en el interior del congelador de la vivienda de la mujer. En un principio se les acusó de un delito de homicidio por imprudencia pero las investigaciones posteriores han hecho variar el grado de la imputación. Los agentes fueron conocedores de estos hechos a través de los servicios sociales a los que había acudido la madre de la detenida para relatar lo ocurrido en esta pequeña pedanía de 1.800 habitantes dependiente del municipio de Calera y Chozas (Toledo).

Precisamente, los servicios sociales de la Junta de Castilla-La Mancha estaban pendientes del parto ya que la mujer tiene graves problemas de drogodependencia. De hecho, tiene cuatro hijos más de los cuales el de menor edad está tutelado por la administración autonómica de cara a su futura adopción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  5. 5 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  6. 6 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  7. 7

    La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo
  8. 8

    El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura
  9. 9 Extremadura registra su primer muerto este año por fiebre del Nilo Occidental
  10. 10 El Santa Amalia deja al Badajoz en números rojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Prisión para la madre que ocultó un feto en el congelador de su casa en Toledo

Prisión para la madre que ocultó un feto en el congelador de su casa en Toledo