El primo del niño asesinado en Mocejón denuncia el odio recibido en redes sociales

Perder a un familiar siempre es un asunto complicado. Más aún cuando se trata del asesinato a un niño que ni siquiera ha llegado a ... la adolescencia. Y el tema se endurece aún más en el momento en el que adoptas el papel de portavoz de la familia. Es lo que está viviendo Asell Sánchez, el primo de Mateo, el niño que fue acuchillado en un polideportivo de la localidad de Mocejón en el que jugaba con sus amigos. Pero a todo ello hay que sumar algo más. El odio que está recibiendo a través de redes sociales por unas fotografías que publicó hace tiempo.

Lo ha contado en una entrevista en Cope. «Está siendo horrible«, comenzaba diciendo el joven. »Lo estoy haciendo por el cariño a mi familia, estoy viviendo críticas en redes sociales, me están atacando, marcando, investigando un pasado que no tengo, he trabajado en medios de comunicación y sacando cosas fuera de contexto«, continuaba explicando el primo de Mateo.

La polémica ha surgido por unas imágenes que publicó en su cuenta de Instagram. En ellas, sale él junto a otras personas en diferentes localizaciones. Y esto no tendría mayor importancia de no ser porque una de las teorías que comenzó a correr como la pólvora cuando se conoció el suceso fue que el autor podría haber sido un menor extranjero no acompañado que reside en un centro que hay situado por la zona. Nada más lejos de la realidad, puesto que el asesino, confeso, es de nacionalidad española.

«Están diciendo que tengo las manos manchadas por tener fotos en África», señalaba Asell Sánchez. «Está siendo muy difícil el papel que me está tocando jugar por mi familia», continuaba el joven.

Pero no es la única vez en la que Sánchez se ha pronunciado sobre el tema. En redes sociales, ha publicado un texto en el que daba las gracias por el apoyo y, en el que asegura que lo único que hizo fue «pedir respeto y no criminalizar a nadie por su raza».