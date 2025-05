El presunto asesino del niño de Lardero: «Esa persona que ha hecho eso no soy yo»

«Esa persona que ha hecho eso no soy yo. Se llama igual que yo, tiene la misma ropa que yo, pero no soy yo», ... así ha lo ha asegurado Francisco Javier Almeida, acusado de asesinar al pequeño Álex en Lardero, a preguntas del fiscal, Enrique Stern, durante la primera sesión del juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de La Rioja.

El acusado ha roto su silencio por primera vez desde que ocurrieron los hechos el 28 de octubre de 2021. Hasta el momento se había negado a declarar hasta en tres ocasiones y este lunes, sorpresivamente, ha aceptado responder a todas las cuestiones.

«No puedo decir qué es lo que hice porque fue todo muy deprisa», ha señalado con tono calmado. Recuerda que llevaba al niño en brazos porque cuando sucedieron los hechos su intención era «bajar al niño o llevarlo al hospital». ¿Le invitó al piso? Le ha preguntado el fiscal. «No sé qué decirle», ha contestado. «¿Estuvo en su dormitorio?», ha añadido la acusación pública. «Eso es lo que dicen»,ha indicado.

Sobre lo que ocurrió en el interior ha hecho un relato confuso. Ha asegurado que le invitó a su casa, no sabe cómo le convenció y que una vez en el dormitorio el propio acusado se bajó la bragueta y de lo que ocurrió después no le obligó, «no le forcé». Tampoco sabía, ha dicho, si le apretó el cuello. en cualquier caso ha repetido en varias ocasiones:. «No tenía intención de matarlo ni de agredirlo, no sé por qué».

«Sólo recuerdo que le tapé la boca y que para cuando me di cuenta cogí a Álex para pedir ayuda y si no para llevarlo a urgencias. Cuando yo bajaba para mí que estaba vivo. No le asfixié, perdió el conocimiento», ha relatado.

Preguntado por la acusación particular por qué una vez en prisión, en una instancia que escribió al capellán reconoció que él había matado al niño, ha negado que fuera así: «No he reconocido en ningún momento haber matado al niño de Lardero, que al capellán de la cárcel le pusiera que soy el hombre de Lardero, puede ser, pero no me acuerdo».

A lo largo de su declaración, ha insistido en que es un inadaptado, que había salido de la cárcel apenas año y medio antes y que no sabía cómo relacionarse, ni siquiera cómo moverse por la calle sin que nadie se lo mandara.

A preguntas de su letrado, César Martinez, abogado de oficio, ha asegurado que ese día había bebido mucho. «No me acuerdo de nada, pienso que será por el alcohol, no sé qué pasó«.

La vista oral ha comenzado pasadas las 10.30 horas con la explicación sobre el desarrollo del procedimiento a los miembros del jurado, tanto a los nueve titulares, como a los dos suplentes, que deberán estar presentes a lo largo de todas las jornadas. También les ha detallado la agenda de testigos prevista para toda la semana hasta el próximo lunes, día 27, cuando está programada la lectura de las conclusiones definitivas. Al día siguiente, día 28, el juez les entregará el objeto de veredicto, una especie de cuestionario sobre el que tendrán que decidir sobre la culpabilidad o no de Almeida.

Francisco Javier Almeida, de 55 años, se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato, más 15 años por la agresión sexual.